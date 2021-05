Aquaplaning: Kleintransporter prallt am Kreuz Oranienburg in die Leitplanke

Oranienburg

Ein Verkehrsunfall hat sich am späten Freitagnachmittag (28. Mai) gegen 16.50 Uhr auf der A111 am Kreuz Oranienburg in Fahrtrichtung Berlin ereignet. Wie Kathleen Haase, Dienstgruppenleiterin der Polizeiinspektion Oberhavel auf MAZ-Nachfrage erklärte, war offenbar Aquaplaning ursächlich dafür, dass ein Kleintransporter etwa 100 Meter hinter dem Kreuz Oranienburg nach links von der Straße abkam und in die Mittelleitplanke prallte.

Die Feuerwehr kam ebenfalls zum Einsatz. Quelle: Statusvier

Weitere Fahrzeuge waren nach Polizeiangaben nicht betroffen, der Fahrer des Transporters blieb unverletzt. „Die A111 musste kurzfristig voll gesperrt werden, um Trümmerteile zu beräumen“, berichtete Haase weiter. Im Anschluss wurden die beiden linken Fahrstreifen für den fließenden Verkehr gesperrt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht noch nicht fest.

Von MAZonline