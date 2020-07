Oranienburg

Viel hat Ines Buchholz in ihrem Leben schon gesehen. Seit 38 Jahren arbeitet sie als Krankenschwester, hat dabei auf vielen Krankenhaus- und Pflegestationen ihren Dienst verrichtet. Durch ihre Mutter sei sie damals in dem Beruf gelandet, was sie bis heute nie bereut habe. „Ich habe das immer gern gemacht“, sagt die Leegebrucherin. „So viele unterschiedliche Erfahrungen habe ich gesammelt“, blickt sie zurück. Sie sei immer neugierig gewesen, Neues zu lernen, bildete sich in vielen Bereichen weiter.

„Unsere Gäste kommen nicht, damit wir sie heilen“

Seit einem Jahr arbeitet die 57-Jährige nun als Krankenschwester im Hospiz „ Lebensklänge“ in Oranienburg. „Ich bin dort oft auf dem Weg zur Arbeit vorbeigefahren und habe dabei immer wieder den tiefen Wunsch verspürt, hier eines Tages zu arbeiten“, sagt sie. Lange arbeitete sie zuvor in der Intensivpflege. Vor einem Jahr schließlich wagte sie den Schritt, im Hospiz noch einmal neu anzufangen. Seitdem betreut sie dort die Gäste der Einrichtung auf deren letztem Weg. „Viele Menschen in meinem Umfeld haben mich gefragt, ob ich das überhaupt schaffe“, erinnert sie sich und lächelt dabei. Nachvollziehbar, denn „unsere Gäste – wir sagen nicht Patienten – kommen nicht ins Hospiz, damit wir sie heilen. Wir wollen ihnen den letzten Weg ihres Lebens in Würde ermöglichen und so schön wie möglich machen.“

Anzeige

Wünsche der Hospiz-Bewohner stehen im Mittelpunkt

In einem Hospiz zu arbeiten, das muss man können, aber auch wollen, sagt Schwester Ines. Dabei umspielt ein Lächeln ihre Lippen, die Stimme der 57-Jährigen klingt warm und ruhig. Die Pflege schwerkranker Menschen, deren Tod oft nicht mehr fern ist, sei intensiv. Wenngleich nicht vergleichbar mit den Abläufen in einem Krankenhaus. „Die Wünsche der Gäste stehen für uns im Mittelpunkt“, sagt sie. Für die erfahrene Krankenschwester hieß das nach vielen Jahren im Krankenhaus auch, sich mächtig umzustellen. Zu entschleunigen. „Wenn ein Gast erst um 10 Uhr frühstücken will, dann ist das eben so“, sagt sie beispielhaft. Im Hospiz herrschen eben andere Tagesabläufe als in einer Klinik. Zwölf Plätze fasst die Einrichtung in der Germendorfer Straße in Oranienburg, drei weitere entstehen derzeit. Als Krankenschwester ist Ines Buchholz für drei bis vier Gäste da. Und auch deren Familienangehörige. „Das Gefühl, den Menschen in ihren letzten Tagen und Wochen das Leben leichter und auch schöner machen zu können, ist sehr erfüllend“, sagt sie. Und lächelt wieder. „Man bekommt viel von den Menschen zurück. Auch die Angehörigen sind unheimlich dankbar, diese schwere Zeit nicht allein durchstehen zu müssen“, ist Ines Buchholz dankbar für die Wertschätzung, die sie für ihre Arbeit erhält. Neben Alltagsverrichtungen wie Körperpflege und Mahlzeiten überlegt sie sich immer wieder neue Angebote, an denen die Hospizbewohner Freude finden könnten. „Jeder kann, niemand muss mitmachen“, sagt sie. Die Möglichkeit schaffen, neue Dinge auszuprobieren oder langjährige, geliebte Hobbys auch im Hospiz wieder aufleben zu lassen, das macht auch Ines Buchholz glücklich. Ihr letztes Projekt: jede Menge Farbmaterial, mit dem die Bewohner experimentieren konnten. Und dabei jede Menge Spaß hatten.

Weitere MAZ+ Artikel

Der Tod ist in der Gesellschaft immer noch ein Tabu-Thema

Im Hospiz zu arbeiten bedeutet dennoch, auch immer wieder Abschied nehmen zu müssen. Nein, leicht sei das nicht. Aber Bestandteil dieser Arbeit. „Darüber war ich mir im Klaren, bevor ich die Stelle angetreten habe“, sagt sie. „Als ich jünger war, habe ich mich mit dem Thema nicht sonderlich beschäftigt. Ich glaube, ab einem gewissen Alter hat man einen anderen Umgang damit, denkt anders darüber.“ Sie selbst habe Angst vor dem Tod. „Ja, na klar.“ Da gebe es nichts schönzureden. Durch die Arbeit im Hospiz jedoch hat sich die 57-Jährige mit dem Thema intensiv auseinandergesetzt und bedauert, dass „der Tod in unserer Gesellschaft immer noch ein großes Tabuthema ist“.

„Wenn sie sich freuen, freue ich mich auch“

Ines Buchholz strahlt mit jeder Faser ihres Körpers eine große Zufriedenheit aus. „Ich fühle mich hier angekommen“, sagt sie, „im Hospiz möchte ich arbeiten, bis ich eines Tages in Rente gehe“. Kommendes Jahr steht eine Zusatzqualifikation im Palliativcare-Bereich an. „Es liegt in meiner Natur, stets nach vorn zu schauen, nie stehen zu bleiben“, sagt sie und denkt dabei vor allem an die Hospiz-Bewohner, die sich in ihre Obhut begeben. „Wenn sie sich über etwas freuen, dann freue ich mich auch.“ Kraft schöpft die 57-Jährige zum Ausgleich aus Haus, Hof, Garten und ihren vier Hunden. „Ich brauche nicht viel, um glücklich zu sein“, sagt sie. Man glaubt es dieser warmherzigen Frau sofort aufs Wort.

Von Nadine Bieneck