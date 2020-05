Oranienburg

Die Corona-Pandemie hat das öffentliche Leben über einen langen Zeitraum in fast allen Branchen lahm gelegt. Seit den letzten Lockerungsmaßnahmen dürfen nun auch Oberhavels Tätowierer wieder ihrer Arbeit nachgehen. „Etwa sieben Wochen hatten wir jetzt Zwangspause“, berichtet Tom Hinze, Inhaber des Oranienburger Tattoostudios Art of Paint. Am Montag wurde der Betrieb wieder aufgenommen. Tom Hinze hat der MAZ erzählt, worauf Kunden und Tätowierer im Moment besonders achten sollten.

10 Regeln für den Besuch des Tattoostudios :

Keine Begleitpersonen! War es bisher grundsätzlich möglich, eine Begleitperson mit ins Studio zu nehmen, so muss aktuell darauf verzichtet werden. Auch Kinder dürfen nicht mitgebracht werden.

Termine nur telefonisch! Termine werden derzeit nur telefonisch oder per E-Mail vergeben.

Keine Laufkundschaft! Spontan zum Vorgespräch mit dem Tätowierer, das geht aktuell nicht.

Alle müssen gesund sein! Sowohl der Kunde als auch der Tätowierer müssen sich gesund fühlen. Tom Hinzes Rat: Wer sich krank fühlt sollte den Termin unbedingt absagen!

Hände desinfizieren! Im Eingangsbereich finden die Kunden Desinfektionsmittel und Schutzmasken.

Maskenpflicht! Sowohl der Tätowierer als auch der Kunde trägt im Studio eine Schutzmaske.

Hygienemaßnahmen! Der Kunde wird schon beim Betreten des Studios auf die geltenden Maßnahmen hingewiesen und ist dazu angehalten, diese auch umzusetzen.

Desinfektion: Ein einheitlicher Hygieneplan vom Tätowiererverband wird eingehalten. Die strengen Vorgaben waren schon vor Ausbruch der Corona-Pandemie Bestandteil der täglichen Hygiene.

Bestandteil der täglichen Hygiene. Anfahrt! Die Anfahrt sollte nach Möglichkeit nicht mit den öffentlichen Verkehrsmitteln stattfinden.

Diskussionen um die geltenden Regelungen gibt es laut Tom Hinze nicht. „Die Kunden haben Verständnis“, zeigt er sich erfreut, auch wenn es natürlich ungewohnt sei, dass Kunde und Tätowierer eine Maske tragen. „Die ausgefallenen Termine versuchen wir gerade, irgendwie nachzuholen“, erklärt er. Bis jetzt habe auch noch niemand einen Termin wegen der Angst vor Corona abgesagt. Ärgerlich findet Tom Hinze allerdings, dass er und die anderen drei selbständigen Tätowierer des Studios „vier und mehr Wochen“ auf die Soforthilfe gewartet haben. Diese würden auch nur die laufenden Geschäftskosten, nicht aber die privat laufenden Kosten decken.

Das Team von Art of Paint:

Tom Hinze: Seit 21 Jahren ist Tom Hinze Chef des Oranienburger Tattoostudios Art of Paint. Ihm liegen vor allem die fernöstlichen Tattoos am Herzen.

Biggi Müller: Seit 18 Jahren ist Biggi Müller eine Institution im Oranienburger Tattoostudio Art of Paint – zum Tätowieren kam sie allerdings über Umwege.

Älex Heinrich: Seit April 2018 bringt Älex Heinrich im Oranienburger Tattoo-Studio Art of Paint Farbe unter die Haut ihrer Kunden. Der MAZ hat sie erzählt, wie sie zum Tätowieren gekommen ist und was ihren Beruf so besonders macht.

Matthias Klemp: Seit zehn Jahren verwirklicht Mathias Klemp die Wünsche seiner Kunden, seit acht Jahren ist er beim Oranienburger Tattoostudio Art of Paint ein oft ausgebuchter Künstler.

