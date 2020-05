Auf Einladung von Heiner Klemp: Beratung per Videokonferenz

Oranienburg

Die Corona-Krise trifft kleine und mittlere Unternehmen besonders hart. Auch Oranienburger Gewerbetreibende leiden unter massiven Umsatzeinbußen, während laufende Kosten weitergezahlt werden müssen. Verschiedene Landes- und Bundesprogramme versprechen Hilfe, neue oder geänderte Gesetze Abmilderung der Corona-Folgen. Doch welche Regelung greift wann für wen? Wer darf welche Hilfen und Zuschüsse beantragen und lohnt sich der Antrag überhaupt? Die Aufnahme welches Kredits ist jetzt empfehlenswert und was ist dabei zu beachten? Dies sind nur einige Fragen, die Rechtsanwältin Anna Liebscher, Interim Manager Detlef Fiehler und Rechtsanwalt Dr. Marc Liebscher vom Pro-Bono-Netzwerk Corona-Unternehmerhilfe während des Webinars beantworten konnten.

Tipps für verhandlungen mit dem Finanzamt

Außerdem gab es Tipps zu Verhandlungen etwa mit Vermietern von Gewerberäumen oder auch dem Finanzamt: „Sie können laufende Steuer-Vorauszahlungen an das Finanzamt herabsetzen oder sogar bereits geleistete zurückbekommen“, erklärte Detlef Fiehler. „Wenn Sie bis März keine Mietschulden hatten und jetzt wegen Corona-bedingter Einbußen in Zahlungsrückstand geraten, dürfen Sie vom Vermieter nicht gekündigt werden“, erläuterte Dr. Marc Liebscher eine von vielen Schutzregeln, die aktuell für Unternehmerinnen und Unternehmer gelten.

Corona-Soforthilfe kann weiter beantragt werden

Trotz der aktuellen Verwerfungen um die Corona-Soforthilfe ermutigte Heiner Klemp diejenigen, die diese bislang noch nicht bei der Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) beantragt haben, den Zuschuss in Anspruch zu nehmen: „Nach der aktuellen Förderrichtlinie können Sie noch bis Ende Mai den Antrag stellen, um Sachkosten zu decken.“

Weitere Videokonferenzen sollen folgen

Zweieinhalb Stunden dauerte das Webinar, an dessen Ende die einhellige Meinung der Teilnehmer war, dass diese Form der Beratung ausgesprochen sinnvoll und die vermittelten Informationen sehr nützlich sind. Entsprechend plant Heiner Klemp als wirtschaftspolitischer Sprecher der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Brandenburger Landtag, gemeinsam mit dem Netzwerk Corona-Unternehmerhilfe weitere Veranstaltungen dieses Formats anzubieten.Wer Interesse an der Teilnahme an einer Folgeveranstaltung hat, kann dieses per Mail an buero@heinerklemp.de bekunden. Alle Informationen zu den Hilfsangeboten des Pro-Bono-Netzwerks Corona-Unternehmerhilfe gibt es unter www.corona-unternehmerhilfe.com.

Von MAZonline