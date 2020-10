Auf Stippvisite in Germendorf: Alexander Laesicke zu Gast bei Dabag

Germendorf

Jens Stein prüft noch mal seine vorbereitete Präsentation, der Beamer lief, Kaffee war gekocht und Kuchen stand bereit. Hoher Besuch hatte sich am Mittwoch im Germendorfer Unternehmen Dabag angekündigt – Oranienburgs Bürgermeister Alexander Laesicke war zu Gast. „Ich versuche vier bis fünfmal im Jahr Unternehmen der Stadt zu besuchen. Gerne auch junge und dynamische Firmen, so wie eben die Dabag. Jens Stein hat sehr viel aufgebaut in den vergangenen Jahren und ist auch ein sehr wichtiges Mitglied der Wirtschaftsjunioren“, begründete das Oranienburger Stadtoberhaupt seinen Besuch in Germendorf.

Germendorfs erste E-Tanktstelle steht auf dem Dabag-Gelände. Quelle: MAZ-Archiv

Der 35-jährige Jens Stein führte den Gast aus dem Rathaus zunächst per Videopräsentation zurück in seine Firmenanfänge. „Ich habe mich bereits mit 19 selbstständig gemacht, zunächst Schrottautos verkauft. Ich musste mir alles selbst erarbeiten“, berichtet der Germendorfer. Sein Verkaufstalent erwarb Stein dabei laut eigener Aussage in Oranienburg. „Mein Unternehmertum habe ich eigentlich auf dem Flohmarkt in Oranienburg erlernt, wo ich früher oft war.“ 2005 gründete Stein die Firma Dabag, inzwischen hat er 14 Mitarbeiter. „Wir haben Corona ganz gut überstanden, um ehrlich zu sein ist 2020 sogar das beste Geschäftsjahr seit der Gründung“, so Stein.

Innovative Ideen als Rüstzeug in der Corona-Zeit

Das liegt auch daran, dass Jens Stein immer wieder nach innovativen Ideen sucht. So unter anderem auch den Inserat-Automaten, den Stein höchstpersönlich nach zwei Jahren Entwicklungsprozess auf den Markt brachte. „Dieser Automat ist in Zehdenick an der Tankstelle montiert und während man sein Auto wäscht kann man sein Fahrzeug bewerten lassen“, so der 35-Jährige. Auch die Dabag-App ist ein Erfolgsmodell. „Beides hat sich vor allem während des Lockdown bewährt“, berichtet Stein.

Jens Stein will auf diesem Feld den Mobilpark entstehen lassen. Quelle: Enrico Kugler

Doch auf für die Zukunft hat der Unternehmer einiges vor, die Pläne stellte er dem Bürgermeister am Mittwoch vor. So soll ein Mobilpark entstehen, das entsprechende Gelände in der Germendorfer Dorfstraße gegenüber der Sprint-Tankstelle hat Stein bereits erworben. „Auf 3000 Quadratmetern Fläche wollen wir alle Dienstleistungen rund um das Auto in einem Haus anbieten“, erklärt der 35-Jährige. Aktuell läuft das Verfahren zum Bebauungsplan. „Ich hoffe das wir in zwei Jahren anfangen können zu bauen“, so Stein.

Von Knut Hagedorn