Auf Youtube: Menschen auf dem Oranienburger Bahnhof 1995

Oranienburg

„Wennse irgendwo hinkommen, da könnse von zu Hause kommen, die Tasche riecht, dit riecht hier allet. Inzwischen nimmt man dit allet so hin.“

Es ist das Jahr 1995. Auf dem Bahnhof Oranienburg fährt eine klapprige S-Bahn ein, viele Menschen steigen aus. Und ein paar stehen schon am Imbissladen, direkt in der Mitte des Bahnsteiges. Die Imbissfrau befördert gerade mit ihrem Pappteller eine große Portion Pommes in die Fritteuse. So läuft das Tag ein, Tag aus.

Seiten wie Youtube konservieren ein Stück Stadtgeschichte. Zum Beispiel die Dokumentation „Alles aussteigen! – Ein S-Bahnhof und die Wende“ von Arpad Bondy. Sie entstand 1995 im Auftrag des Süddeutschen Rundfunks (SDR). Der gut 44-minütige, komplett kommentarlose Film ist auf der Youtube-Seite „Berlin Channel“ zu sehen. Seitdem er dort Ende 2014 hochgeladen worden ist, hat er fast 600.000 Klicks. Zu hören sind die alten S-Bahnen, die mit ihrem Brummen damals so anders und damals so typisch klangen.

Das Fernsehteam begleitet den Mann, der in Oranienburg schnell durch die Waggons geht, um sauber zu machen. „Ist auszuhalten“, sagt er, während er eine Bananenschale aus der Ritze des Sitzes puhlt. Der Arzt sage, das sei Training für die Bandscheibe. Und dann gibt es noch den Bauarbeiter, der sich vor der Kamera Luft verschafft: „Ick komme jeden Tag nach Oranienburg raus, muss ick mir ooch noch blöde kommen lassen, von so ’nem Penner.“ Er könne auch in Berlin arbeiten, sagt er. Jetzt gehe er erstmal zum Arzt. In der Bahn stehend und rauchend lamentiert er weiter.

Nicht alle Szenen entstanden in Oranienburg, da haben die Filmemacher ein bisschen geflunkert, der gezeigte Blumenhändler im Film ist in Berlin. Dennoch ist diese Doku ein spannendes Stück Oranienburger Zeitgeschichte.

Von Robert Tiesler