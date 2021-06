Auf dem Fahrradsattel die Stadt Oranienburg entdecken

Oranienburg

Die Stadt mit dem Fahrrad zu erkunden ist für Alexander Laesicke nichts Neues. Das Oranienburger Stadtoberhaupt gilt als leidenschaftlicher und passionierter Radfahrer. Doch eine gemeinsame Fahrradtour mit 24 Kindern – das war auch für den Bürgermeister eine neue Erfahrung. „Es hat aber super viel Spaß gemacht. Die Kinder waren sehr diszipliniert, dazu sehr wissbegierig und auch interessiert“, blickt Laesicke auf eine nicht alltägliche Radtour zurück.

Bürgermeister-Radtour mit Schülern der Comenius Grundschule Klasse 5c. Quelle: Enrico Kugler

Zusammen mit insgesamt 24 Kindern im Alter von zehn bis zwölf Jahren der Klasse 5 c der Comenius-Grundschule unternahm das Stadtoberhaupt eine vierstündige Radtour am Dienstagvormittag. Neben einigen Lehrern und Vertretern der Stadtverwaltung setzte sich auch die Schulsozialarbeiterin Janice Kaschke den Fahrradhelm auf und schwang sich in die Pedalen. Kaschke hatte im Vorfeld zusammen mit der Stadtverwaltung die Fahrradtour vorbereitet und geplant. „Es hat allen sehr viel Spaß gemacht, unser Bürgermeister war total locker und hat nahezu alle Fragen beantwortet.“ Den Hintergrund dieser Radtour erklärte Alexander Laesicke nach vollbrachter „Strampelei“. „Kinder und Jugendliche spielen in unseren Gedankenspielen natürlich immer eine große Rolle. Vor einiger Zeit war unsere Jugendkoordinatorin Angela Mattner auf der Bernauer Straße unterwegs und hat sich ein Meinungsbild der Jugendlichen eingeholt. Dabei kam es unter anderem von einer Schülerin zu dem Vorschlag einer gemeinsamen Radtour mit dem Bürgermeister.“

Dieser Vorschlag der elfjährigen Charlotte Zwahr wurde dann auch in die Tat umgesetzt und am Dienstag realisiert. Los ging es für den Tross um neun Uhr an der Comenius-Grundschule in Oranienburg-Süd. Anschließend ging es über die Dropebrücke hinweg zum Jugendclub des Deutschen Roten Kreuzes und zur Jugendfreizeitanlage Tolora. An allen Stationen gab es für die Jugendlichen Informationen zum jeweiligen Objekt – Bürgermeister Alexander Laesicke stand zudem immer Rede und Antwort. „Diese Tour war absolut aufschlussreich und informativ. Herr Laesicke hatte sichtlich Spaß und Freude an dieser Radtour und war total gut drauf. Er hat sich absolut volksnah präsentiert“, zeigte sich auch Schulleiter Jirco Cesal begeistert. Bei sommerlichen Temperaturen wurde auch ein Stopp an der Badestelle am Lehnitzsee eingelegt. Auch der Spielplatz an der Angerwiese und das neue Jugendcafe in der Bernauer Straße wurden angefahren. „Wir wollen einen Einblick gewähren, welche Möglichkeiten Jugendliche in Oranienburg haben“, so Laesicke.

Zum Abschluss der Radtour gab es ein Eis. Quelle: Enrico Kugler

Dass am Ende die Klasse 5 c diese Radtour unternimmt – war laut Schulsozialarbeiterin Janice Kaschlke nicht wirklich eine Frage. „Die Idee zu dieser Tour kam von einer Schülerin dieser Klasse, von daher war uns auch klar, dass dann genau diese Klasse zusammen mit dem Bürgermeister fahren wird.“ Endstation der knapp zwölf Kilometer langen Tour war der Schlosspark. „Jetzt genehmigen wir uns erstmal ein Eis, das haben wir uns verdient“, frohlockte Bürgermeister Alexander Laesicke. Doch damit war die Entdecker- und Erlebnistour noch nicht beendet. Zusammen mit Reikja Priemuth von der Tourismus und Kultur Oranienburg gGmbH (Tko) unternahmen die Jugendlichen noch eine Tour durch das „Grüne Klassenzimmer“. Für einige Kinder war es das erste Mal, dass sie den Schlosspark betraten und die Vorfreude war sichtbar. „Oranienburg vom Fahrradsattel aus zu erkunden, bereitet mir jedes Mal eine große Freude. Kinder sehen unsere Stadt mit ganz anderen Augen, das war eine sehr spannende und interessante Erfahrung“, bilanzierte Laesicke die Fahrradtour. Auch die Kinder waren von der Radtour hellauf begeistert und konnten die gewonnenen Eindrücke kaum in Worte fassen. „Das war alles total spannend und hat uns allen super gefallen“, war die Ideengeberin Charlotte Zwahr begeistert. Auch im „Grünen Klassenzimmer“ blieben die Kinder immer wieder stehen und schauten sich alle Infotafeln genau an.

Nach der gelungenen Premiere sieht Bürgermeister Alexander Laesicke absoluten Wiederholungsbedarf. „Ich kann mir sehr gut vorstellen, solch eine Radtour mit Grundschülern als Tradition einzuplanen. Uns allen hat es sehr großen Spaß gemacht und ich denke, man hat auch gesehen, dass unsere Stadt allgemein sehr fahrradfreundlich ist.“

Von Knut Hagedorn