Ab Montag, den 11. April, wird es voll auf den Straßen in Oranienburgs Zentrum. Der Grund: Die Vollsperrung des Kreisverkehrs in der Berliner Straße/Saarlandstraße für zwei Wochen aufgrund von Umbauarbeiten. Umleitungen schicken die Autofahrer in dieser Zeit über die Schlossbrücke.