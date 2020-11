Auch zukünftig werden die Länder Mittel vom Bund für die Beseitigung von Kampfmitteln erhalten. Das beschloss der Bundeshaushaltsausschss in dieser Woche. In Oranienburg war das Aufatmen ob des Beschlusses unüberhörbar. Die Kreisstadt ist wie keine andere Kommune in Deutschland von noch im Boden liegenden Kampfmitteln aus Zeiten des Weltkriegs betroffen.