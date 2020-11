Oranienburg

Am Dienstagnachmittag (10. November) gegen 16.50 Uhr bemerkte ein zwischen dem Autobahnkreuz Oranienburg von der A111 kommender, in Richtung B96 fahrender 26-jähriger VW Golf Fahrer ein vor ihm langsam fahrendes Auto zu spät und fuhr auf diesem gebremst auf. Die Polizei gibt unangepasst Geschwindigkeit als Unfallursache an.Verletzt wurde dabei niemand. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 3000 Euro. Der Golf musste abgeschleppt werden, das andere Fahrzeug blieb fahrbereit.

Von MAZonline