Fast sechs Stunden lang war am späten Freitagnachmittag die A10 auf dem nördlichen Berliner Ring rund um das Dreieck Oranienburg lahmgelegt. Der Grund: Ein Auffahrunfall mit sieben Verletzten, in den ein Lkw und ein Kleintransporter verwickelt waren. Für Chaos sorgte die fehlende Rettungsgasse – die Einsatzkräfte der Feuerwehr hatten große Probleme, zur Unfallstelle zu gelangen.

In einen schweren Auffahrunfall waren am Freitagnachmittag auf der A10 vor dem Dreieck Oranienburg eine Sattelzugmaschine und ein Kleintransporter verwickelt. Sieben Personen wurden bei dem Unfall verletzt und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Quelle: Blaulichtreport Oberhavel