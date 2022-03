Aufmerksame Nachbarn bemerken Einbruch in Oranienburg

Oranienburg

In Oranienburg bemerkten aufmerksame Nachbarn am Dienstag (8. März) gegen 19 Uhr Stimmen aus einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Lindenring. „Auch sahen die Anwohner einen bislang Unbekannten über den Balkon der betreffenden Wohnung flüchten, woraufhin die Polizei alarmiert wurde“, berichtete Christin Knospe, Pressesprecherin der Polizeidirektion Nord.

Einbrecher verschafft sich über Balkontür Zutritt zur Wohnung

Im Nahbereich konnten die hinzugerufenen Polizeibeamten den Täter nicht mehr ergreifen. „Der Mieter der Wohnung war zu diesem Zeitpunkt nicht zugegen, so dass ein Verantwortlicher der Polizei Zutritt zur Wohnung gewährte.“ Fest steht, dass sich der Unbekannte über die Balkontür Zutritt zur Wohnung verschaffte und dort die Räume durchsuchte.

„Ob auch etwas gestohlen wurde, kann bislang noch nicht gesagt werden.“ Ein Kriminaltechniker kam zum Einsatz, um Spuren zu sichern. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von MAZonline