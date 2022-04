Aufsichtsrat der Oranienburg Holding: Ralph Bujok tritt zurück

Oranienburg

Paukenschlag im Aufsichtsrat der Oranienburg Holding: Ralph Bujok (Die Linke) ist am Freitagabend überraschend von seinem Posten als Aufsichtsratvorsitzender der Holding zurückgetreten. In einem fünf DIN-A4-Seiten umfassenden fiktiven Interview erklärt der langjährige Kommunalpolitiker die Vorgeschichte – und was ihn zu diesem Schritt bewogen hat.

Ralph Bujok: Schritt war „nicht geplant“

2019 wurde Ralph Bujok zum Aufsichtsratvorsitzenden gewählt – der Rücktritt am Freitag sei nicht geplant gewesen, erklärt er. „Bereits mit der Gründung der Holding zeigte es sich – und das zieht sich bis zum heutigen Tag durch – , dass nicht alle Geschäftsführer und Fraktionen bereit waren und sind, an der Umsetzung dieses Beschlusses auch aktiv mitzuwirken“, stellt Bujok fest. Vielmehr zeige sich, dass sie „weiterhin gegen eine Holding und die damalige Besetzung der Geschäftsführerstelle sind“, so Bujok.

„Gut geführte und stabile, leistungsfähige Gesellschaften“

Die bisherigen Ergebnisse der Stadtgesellschaften seit 2019 zeige allerdings, „dass wir gut geführte und stabile, leistungsfähige Gesellschaften, mit einer hoch motivierten Belegschaft haben“, bilanziert Bujok. Gesellschaften, die ohne größeren Einbrüche durch die bisherigen zwei Corona-Krisenjahre gekommen seien, die Arbeitsplätze gesichert hätten, die in der Lage seien, die aktuelle Energiekrise zu bewältigen und auch für die klimatechnischen Anforderungen der Zukunft gerüstet seien. Selbst die Ergebnisse des Untersuchungsausschusses zeigten, „auch wenn einzelne das gerne anderes interpretieren wollen“, dass Oranienburg weit entfernt sei von den wirtschaftlichen Schwierigkeiten anderer kommunaler Gesellschaften, wie beispielsweise in Belzig, Brandenburg, Neuruppin oder vor einigen Jahren noch Potsdam. Auf Grund einer guten Unternehmensführung und Einkaufsstrategie hätte auf signifikante Preissteigerungen wie bei anderen Anbietern verzichtet werden können. Dienstleistungen würden in hoher Qualität angeboten.

Vorwürfe hätten sich als „haltlos“ erwiesen

Hinzu komme: Nach der Arbeit des Untersuchungsausschusses, der nach dem missglückten Entlassungsversuch des Woba-Geschäftsführers eingesetzt worden war, seien zu den bisher bekannten Fehlern und Versäumnissen im Gründungsprozess der Holding keine neuen, schwerwiegenden, strafrechtlich relevanten, bisher nicht bekannten Probleme hinzu gekommen. Die Geschäftsführung der Holding habe sich danach zu jeder Zeit an die geltenden Gesetze gehalten. Auch die Vorwürfe des Geschäftsführers der Woba aus dem offen Brief hätten sich als haltlos erwiesen. Und der Aufsichtsrat habe sich, das bestätigten die vom Untersuchungsausschuss eingeholten Gutachten, mit seinen Entscheidungen jederzeit im rechtlichen Rahmen und im Interesse der Gesellschaften sowie der Stadt und Ihrer Bürger bewegt.

Aber: Negativschlagzeilen hören nicht auf

„Leider wurde nach der Beendigung des Untersuchungsausschusses nicht viel unternommen, um wieder Ruhe in unsere städtischen Gesellschaften zu bekommen“, bedauert Bujok. Stattdessen gebe es weiter Schlagzeilen wie „Holding vor dem Aus“, „Geschäftsführer hat Recht gebrochen“. Dies führe zu einer weiteren Verunsicherung in den städtischen Gesellschaften und schädige ihren Ruf weiter – trotz der nachweislich erreichten guten Ergebnisse.

Angriffe erreichen „eine neu Dimension“

„Mit all diesen parteipolitischen Spielchen, anonymen Briefen, Verleumdungen und Lügen konnte ich bisher aufgrund meiner 32-jährigen kommunalpolitischen Erfahrung einigermaßen gut umgehen“, schreibt Bujok. „Aber die Angriffe auf meine Person haben aktuell eine neue Dimension erreicht.“ So seien in den vergangen Tagen aus den Aufsichtsratssitzungen gezielt Falschmeldung über die Medien verbreitet worden, „die mich und meine Tätigkeit als Vorsitzenden des Aufsichtsrates in der Öffentlichkeit beschmutzen und mich diffamieren sollen“. Eine entsprechende Richtigstellung gegenüber den Medien anhand der Protokolle sei von einer Fraktion der Stadtverordnetenversammlung verhindert worden.

Bujok befürchtet weitere „Verleumdungen, Lügen und Diffamierungen“

„Da ich mir aber sicher bin, dass diese Angriffe bestimmter Personen und Gruppen gegen mich als Aufsichtsratsvorsitzenden und als Person, mittels Verleumdungen, Lügen und Diffamierungen in der Öffentlichkeit in der nächsten Zeit noch verstärkt werden, der notwendige Rückhalt nicht bei allen Mitgliedern des Aufsichtsrates gegeben ist und ich mich persönlich, aber auch meine Familie,schützen muss, habe ich mich entschlossen, mit sofortiger Wirkung vom Vorsitz des Aufsichtsrates der Oranienburg Holding GmbH zurückzutreten“, informiert Ralph Bujok.

Von Helge Treichel und Stefanie Fechner