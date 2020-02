Augen auf im Straßenverkehr: Mit neongelber Weste aufs Fahrrad

Oranienburg

Nachdem er das Gefühl hatte, mit orangefarbener Warnweste nicht mehr für voll genommen zu werden, sattelte Hans-Joachim Maruhn vor etwa zwei Jahren um: Weste und Pudelmütze in leuchtendem Neongelb sollen dem Oranienburger dazu verhelfen, besser auf seinem Fahrrad gesehen zu werden. „Wenn diese SUVs oder auch Hausfrauenpanzer haarscharf an mir vorbei fahren, wird es echt gefährlich“, erzählt der Rentner aus Oranienburg. Der 69-jährige überzeugte Radler hatte noch nie Führerschein und Auto, ist früher häufig mit der Bahn gefahren und arbeitete sogar als Betriebseisenbahner.

Gefährliche Schutzstreifen

Wenn er mit seinem Drahtesel die Lehnitzstraße entlang fährt, die seit einigen Jahren mit einem sogenannten Schutzstreifen anstelle eines separaten Radweges versehen ist, kriegt es der Rentner jedes Mal mit der Angst zu tun. „Zweimal wäre ich fast gestürzt“, berichtet er einerseits verärgert, andererseits nicht um einen witzigen Spruch verlegen: „Lieber erst um sechs zu Haus, als um vier im Krankenhaus.“ Die zunehmende Rohheit könne man manchmal nur mit Humor ertragen, findet der Oranienburger. Was ihn aber so richtig aufregt, ist die Tatsache, dass viele Verkehrsteilnehmer ihn verspotten, weil er sich so auffällig kleidet. „Ey, Bulle, was glotzt du so?“ habe er schon von einer Bande Jugendlicher zu hören bekommen. „Wenn ich unter der gelben Weste auch noch eine dunkelblaue Jacke anhabe, werde ich oft für einen Polizisten gehalten“, erzählt Hans-Joachim Maruhn. Viele Autofahrer haben ihm auch schon den Mittelfinger gezeigt. „Diesen freundlichen Gruß kann ich leider nicht erwidern, denn ich habe ja beiden Hände am Lenker.“

Von Wiebke Wollek