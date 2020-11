Der Lebensmitteldiscounter Aldi will den Markt in der Granseer Straße in Sachsenhausen erweitern. Dazu soll der bestehende Markt abgerissen und auf einer Fläche von 1273 Quadratmetern wieder aufgebaut werden. Am Mittwoch stand dieses Thema auch auf der Tagesordnung des Oranienburger Bauausschusses.