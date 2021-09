Aus dem Bauausschuss: Bahnhof Sachsenhausen soll attraktiver werden

Oranienburg

Unter Tagesordnungspunkt acht und neun wurden im jüngsten Bauausschuss der Stadt Oranienburg zwei Anträge der SPD-Fraktion behandelt. Überschrieben waren beide Anträge mit „Verkehrswende in Oranienburg konkret machen“. Als Einbringer äußerte sich zuerst der Landtagsabgeordnete Björn Lüttmann (SPD) zu den Anträgen. „Bei den Anträgen geht darum, das, was immer so abstrakt als Verkehrswende beschrieben wird, auf die Belange der Kommunen herunterzubrechen“, erklärte er. Das Ziel des Antrages „Rad- und Fußverkehr in Oranienburg stärken“ fasste Lüttmann wie folgt zusammen: „Wir wollen mehr Menschen motivieren zu Fuß zu gehen oder mit dem Rad zu fahren“, erläuterte er.

Zu Fuß gehen soll in Oranienburg sicherer werden

So soll das zu Fuß gehen sicherer gemacht und das Radfahren intuitiver gestaltet werden. So solle zum Beispiel auf so genannte „Bettelampeln“ verzichtet werden. Bedarfsampeln sollen schneller als bisher auf grün schalten und Kreisverkehre sicherer für Radfahrende gemacht werden. Dazu regte Björn Lüttmann die Erstellung eines Konzeptes zur Steigerung des Rad- und Fußverkehrs bis Ende 2022 an. Zudem solle im nächsten Haushalt eine Personalstelle ausgeschrieben werden, die sich um solche Konzepte, aber auch das Voranbringen des ÖPNV in Oranienburg kümmert. „Damit könnte Oranienburg eine Spitzenposition in Sachen Verkehrswende einnehmen“, befand Lüttmann.

Quelle: Robert Roeske

CDU-Fraktion sieht den Antrag kritisch

Gegenwind dazu gab es etwa von der CDU. Man sehe den Antrag etwas kritischer, so Christian Howe. Dies beträfe aber nicht die Intention sondern den Hintergrund, dass ein Konzept und eine extra Stelle beauftragt werden solle. „Damit greift man dem Verkehrsentwicklungsplan vor, der ab dem kommenden Jahr fortgeschrieben wird“, gab er zu bedenken. Am Ende wurde der Antrag mit sechs Jastimmen, drei Neinstimmen und zwei Enthaltungen beschlossen.

P+R-Parkplatz am Bahnhof Sachsenhausen soll erweitert werden

Im zweiten Antrag der SPD wurde eine mögliche Erweiterung des Park-&-Ride-Parkplatzes am Bahnhof Sachsenhausen, eine entsprechende Aufwertung des Bahnhofsumfeldes und mehr Fahrradmöglichkeiten besprochen (MAZ berichtete). „Wir wollen, dass mehr Menschen vom Bahnhof Sachsenhausen die Bahn nehmen“, erläuterte Björn Lüttmann.

Die Situation am Bahnhof Sachsenhausen soll insgesamt verbessert werden. Quelle: Robert Roeske

Damit wolle man vor allem die Menschen des neues Wohngebietes am Aderluch ansprechen, aber auch die aus den umliegenden Ortsteilen und die Arbeitenden des Gewerbeparks Nord. „Damit würden Autofahrten in die Innenstadt vermieden und der Verkehr dort reduziert werden“, erklärte der Landtagsabgeordnete. Zudem soll die Busanbindung an den Bahnhof verbessert werden. Nach einer sehr sachlichen Diskussion beschied der Bauausschuss den Antrag der SPD mit sieben Jastimmen, zwei Neinstimmen und zwei Enthaltungen.

Von Stefanie Fechner