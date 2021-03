Aus dem Gericht: Tresorknacker aus Germendorf kommen auf Bewährung frei

Germendorf

Selbst wenn sie den Tresor geknackt hätten, wäre die Freude über die Beute ausgeblieben. Darin befanden sich lediglich einige Kraftfahrzeugbriefe und Disketten. Mit diesem für sie niederschmetternden Ergebnis sitzen die Bulgaren Mario R. und Hristo H. seit dem 11. Oktober vorigen Jahres nun in Untersuchungshaft. Sie wurden bei dem Versuch, den Safe gewaltsam zu öffnen, auf frischer Tat ertappt und von der Polizei gestellt. Die beiden Männer waren in der Nacht in das Büro der Firma Winzler GmbH in Germendorf eingebrochen und hatten den kleineren, etwa hundert Jahre alten Tresor daraus über den Flur ins Bad gezerrt. Nach Angabe vom Firmenchef Hans Joachim W. ist der etwa 300 Kilogramm schwer. Entsprechend waren die Böden des Flurs und des Bades zerkratzt und die Bürotür beschädigt.

Tat offenbar akribisch geplant

Im Bad versuchten die Täter, den Tresor auf zu schweißen. Dafür hatten sie einen selbst gebastelten Schweißbrenner benutzt, betrieben durch einen Auto-Akku. Das Fenster hatten sie mit schwarzer Folie verdunkelt, damit von außen kein Lichtschein zu sehen sein sollte. Zuvor hatten sie beim Eindringen ins Gebäude den Bewegungsmelder verklebt und die Alarmanlage stillgelegt. Das Duo hatte jedoch nicht mit dem leichten Schlaf der im Nebenhaus wohnenden Mutter von Hans Joachim W. gerechnet. Sie verständigte ihren Sohn, der die Einbrecher dann ebenfalls bemerkte und die Polizei rief. Die war sehr schnell vor Ort und umstellte das Firmengelände. Aus der Hintertür versuchten die Geldschrankknacker zu flüchten. Einer von ihnen wurde von einem Polizisten zu Boden gebracht, der andere ergab sich widerstandslos.

Angeklagte entschuldigen sich

Am Donnerstag saßen der 52-jährige Mario R. und sein neun Jahre jüngerer Komplize deshalb auf der Anklagebank des Oranienburger Schöffengerichts und mussten sich wegen versuchten schweren Diebstahls in Tateinheit mit Sachbeschädigung verantworten. Der Sachschaden beträgt nach Schätzung des Hausherrn etwa 7500 Euro. In den Tresor hatten die Täter schon ein sieben mal sieben Zentimeter großes Loch gebrannt. Die Fliesen waren zu einem Drittel durch Schweißflunken verdreckt. „Es muss neu gefliest werden“, beschrieb Hans Joachim W. den Schaden. Die beiden Angeklagten legten ein volles Geständnis ab und entschuldigten sich bei W. ihm im Gerichtssaal.

Täter kommen auf Bewährung frei

Somit war die Schuldfrage für den Staatsanwalt geklärt und er beantragte für Mario R. ein Jahr und zehn Monate und für Hristo H. ein Jahr und vier Monate Freiheitsstrafe. Aufgrund der professionell geplanten Ausführung der Tat sah er keine Bewährungsmöglichkeit für die Angeklagten, obwohl sie keine Beute gemacht haben. Dass in dem Tresor nichts Wertvolles enthalten war konnten die beiden nicht ahnen und ist somit auch nicht entlastend für sie zu werten, so der Ankläger.

Das Gericht schloss sich dem Antrag des Staatsanwaltes an, setzte jedoch unter Berücksichtigung der von beiden jeweils schon abgesessenen sechs Monate U-Haft die restlichen Monate zur Bewährung aus. Die Verurteilten können also zu ihren Ehefrauen und Kindern nach Sofia zurück.

Übrigens: Im Büro befand sich auch ein neuer größerer Tresor. In dem hätten die Verurteilten eine nicht unerhebliche Summe Bargeld gefunden.

Von Helmut Schneider