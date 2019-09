Oranienburg

Es war ein heißes Eisen, das im Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport des Kreistages am Montagabend wieder einmal zur Sprache kam: Beraten wurde über die Klassenstärke im Puschkin-Gymnasium ( Hennigsdorf), Runge-Gymnasium ( Oranienburg), Louise-Henriette-Gymnasium ( Oranienburg) und dem Strittmatter-Gymnasium ( Gransee) für das Schuljahr 2020/21. Gar um eine dauerhafte Lösung ab dem kommenden Schuljahr ging es beim Marie-Curie-Gymnasium ( Hohen Neuendorf). Der Bildungsausschuss bestätigte die Verwaltungsvorlage schließlich. Demnach kann das Curie-Gymnasium zukünftig fünfzügig geführt werden. Mit eben soviel Klassenzügen können für das nächste Schuljahr auch das Puschkin-Gymnasium und das Louise-Henriette-Gymnasium planen. Das Runge- und das Strittmatter-Gymnasium können für das Schuljahr 2020/21 hingegen maximal vierzügig geführt werden.

Steht Schulwegproblematik im nächsten Jahr wieder zur Debatte?

Im Rahmen der Diskussion wurde deutlich, dass es zum Thema der weiterführenden Schulen nach wie vor enormen Rede- und Handlungsbedarf im Kreis gibt. „Die Erhöhung der Zügigkeit am Marie-Curie-Gymnasium muss mit der Umsetzung baulicher Maßnahmen einhergehen, da muss endlich was passieren“, machte Ausschussmitglied Nicole Walter-Mundt ( CDU) im Rahmen der Diskussion deutlich. Grundsätzlich müsse man zum gleichen Thema über die Ober- und Gesamtschulen der Region sprechen. „Sonst haben wir im nächsten Jahr wieder die Schulwegproblematik auf dem Tisch“. Mit der Beschlussvorlage zur Änderung der Klassenstärke der fünf Gymnasien beschäftigt sich nun im nächsten Schritt am 23. September der Kreisausschuss vorberatend, ehe am 25. September im Kreistag darüber abgestimmt wird.

Stellvertreter und Kulturpreis-Jury benannt

Auch über Personalien wurde am Montagabend im Ausschuss entschieden: Ralf Nikolai wurde zum stellvertretenden Ausschussvorsitzenden bestimmt. Zudem wurde die Jury zur Vergabe des Kultur- und Kulturförderpreises des Landkreises neu benannt. Zu ihr gehören zukünftig neben dem Landrat und der Kultur-Ausschussvorsitzenden Katrin Gehring auch Kreismusikschulleiter Manfred Schmidt, die Leiterin des Veltener Ofenmuseums, Nicole Seydewitz, sowie Jörg Zieprig, Galerist der Klosterscheune Zehdenick.

Von Nadine Bieneck