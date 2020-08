Germendorf

Zahlreich waren sie erschienen, die Germendorfer Einwohner. Zur jüngsten Ortsbeiratssitzung in der Aula der Grundschule hofften sie auf positive Nachrichten zu den lang begehrten Radwegen zwischen Germendorf und Schwante sowie nach Velten. Dazu waren auch eigens die Landtagsabgeordneten Björn Lüttmann ( SPD), Nicole Walter-Mundt ( CDU) und Heiner Klemp ( Bündnis90/Die Grünen) eingeladen worden. Doch auch sie mussten die Germendorfer zum Punkt zwei der Tagesordnung enttäuschen.

„Das ist ganz, ganz weit am Anfang“

Demnach stehe der ersehnte Radweg zwischen Germendorf und Velten zwar unter den priorisierten Projekten in der Radwegbedarfsliste, der Zeitplan für solche Projekte liege aber aktuell bei einer Zeitspanne zwischen 2021 und 2025. Der Radweg nach Schwante wurde sogar nur in den weiteren Bedarf aufgenommen. „Das bedeutet erst nach 2030“, so Lüttmann, was mit vom Publikum mit Unverständnis aufgenommen wurde. Auch Nicole Walter-Mundt, verkehrspolitische Sprecherin der CDU-Fraktion im Landtag Bandenburg, hatte ebenfalls keine guten Nachrichten für die Germendorfer im Gepäck. Zwar bestätigte sie, dass der Radweg nach Velten vordringlich wäre. „Beide Radwege befinden sich jedoch noch in der Entwurfsplanung. Das ist ganz, ganz weit am Anfang“, bedauerte sie.

Eine gute Nachricht, die allerdings den Germendorfer nur mittelfristig weiter helfen könnte, hatten die Landtagsabgeordneten aber auch dabei. So soll zukünftig deutlich mehr Geld für den Radwegebau zur Verfügung stehen als bisher, teilte Heiner Klemp mit. „Ich rechne mit einer deutlichen Erhöhung gegenüber der Vergangenheit“, so Klemp. Dies sei positiv, aber man würde auch Planer und Personal für die Radwege benötigen. „Man kann die Listen nicht einfach umwerfen, aber wir können hoffen dass die Listen mit mehr Geld einfach schneller abzuarbeiten sind“, bestätigte auch Nicole Walter-Mundt.

Der Frust unter den Germendorfern ist groß

Für Germendorfs Ortsvorsteher Olaf Bendin sei es „nicht nachvollziehbar, dass wir so weit nach hinten gerutscht sind.“ Seit 30 Jahren kämpfe man mittlerweile für die Radwege –und nichts sei passiert. „Das sehe ich mittlerweile als persönliche Niederlage“, so Bendin. Der Frust bei den Einwohnern war in der folgenden Diskussion deutlich spürbar, ihren Redebeiträgen war ein großes Unverständnis über die unverhältnismäßig lange Planung der Radwege gemeinsam. Heino Sandig, Mitglied des Ortsbeirates, brachte die Meinung der Einwohner schließlich auf den Punkt: „Es ist verwunderlich, dass bei den fehlenden Radwegen und steigendem Radverkehr noch niemand zu Tode gekommen ist“, konstatierte er. Allein dieser Umstand sollte Argument genug für die Radwege sein, befand Heino Sandig. „Ich sehe da Gefahr im Verzug.“

Ein fast schon zynisches Lachen rief in diesem Zusammenhang Punkt zehn der Tagesordnung hervor: Eine Mitteilungsvorlage zur Teilnahme der Stadt Oranienburg an der bundesweiten Aktion „Stadtradeln 2020“. „Wo sollen wir denn hinradeln?“, frage Olaf Bendin schon fast verzweifelt.

