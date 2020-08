Aus dem Ortsbeirat: bekommt Lehnitz ein alternatives Wohnprojekt? 

Lehnitz

Am Mittwoch (12. August) um 19 Uhr tagte der Lehnitzer Ortsbeirat um Ortsvorsteher Matthias Hennig im Kulturhaus Friedrich-Wolf. Unter Tagesordnungspunkt drei stand die Vorstellung eines ökologisch orientierten, generationsübergreifenden Wohnprojektes, welches durch den Initiator des Projektes, die Am Wo Estate und Investment GmbH, präsentiert wurde.

„Wir sind auf der Suche nach einem Grundstück für alternativen Wohnraum“, erklärte Wolfgang Kaspers, Geschäftsführer der Am Wo Estate und Investment GmbH, zu Beginn der Präsentation. Ziel des Projektes sei es, Menschen mehrerer Generationen, unterschiedlicher Lebensformen und Wertvorstellungen unter einem Dach zu vereinen. Weiterhin beinhaltet das vorgelegte Konzept auch die Schaffung multifunktionaler Gemeinschaftsräume und Gärten zur gemeinsamen Nutzung.

Anzeige

Ehemaliges Kasernengelände als Möglichkeit

Die Am Wo Estate und Investment GmbH hat dafür ein Entwicklungsgrundstück auf dem ehemaligen Kasernengelände im Mühlenbecker Weg ins Auge gefasst, das der Oberhavel Holding gehört. „Das Angebot soll sich an alle Lebensformen richten, egal ob Familien mit Kindern, Senioren, Menschen mit Behinderungen“, erläuterte Wolfgang Kaspers. Möglichst viele Personengruppen sollen dort die Möglichkeit zum Wohnen bekommen. In Grünheide bei Strausberg werde derzeit ein ähnliches Projekt begonnen, nur in kleinerem Rahmen, antworte der Geschäftsführer auf die Frage Heiner Klemps nach einem Referenzprojekt.

Weitere MAZ+ Artikel

Der ökologische Teil des Konzepts soll durch Verwendung nachhaltiger Baumaterialien, einem Passivhausstandard und Ladestationen für Elektrofahrzeuge erreicht werden. Außerdem sind behindertengerechte Wohnungen mit Barrierefreiheit im Konzept vorgesehen. „Die Bewohner sollen sich das Leben gemeinsam leichter und schöner machen“, so die Idee von Wolfgang Kaspers.

Positiver erster Eindruck

Bei den Mitgliedern des Ortsbeirates kam das Projekt gut an. „Der erste Eindruck klingt gut, das Projekt könnte nach Lehnitz passen“, befand Ortsvorsteher Matthias Hennig. Man müsse die Informationen jetzt sacken lassen und schauen, ob sich im Nachgang noch weitere Fragen dazu ergeben. „Ein sehr spannendes Projekt, vor allem mit den möglichen alternativen Wohnformen“, befand auch Heiner Klemp. Nun müsse das Projekt weiter ausgearbeitet werden, natürlich auch im Hinblick auf die Finanzierung. „Im nächsten Schritt kommt es auf die weiteren Details an“, stimmte auch Christian Studier, stellvertretender Ortsvorsteher, seinen Vorrednern zu. So steht der Ortsbeirat dem Projekt grundsätzlich positiv gegenüber, waren sich die Beteiligten am Mittwochabend einig. Aber: „Bis zur Umsetzung eines solchen Projektes würden etwa noch drei bis fünf Jahre ins Land gehen“, gab Matthias Hennig zu bedenken.

Von Stefanie Fechner