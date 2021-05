Aus den Ortsfeuerwehren Wensickendorf und Schmachtenhagen wird „Einheit Ost“

Schmachtenhagen/Wensickendorf

Die Debatte um die geplante Zusammenlegung der Ortsfeuerwehren Schmachtenhagen, Wensickendorf und Zehlendorf geht in neue Runde. Da das von Stadtbrandmeister Sven Marten ausgearbeitete Konzept zur Fusion aller drei Stadtwehren mit dem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung (SVV), in Zehlendorf ein neues Feuerwehrgerätehaus zu bauen, in seinem ursprünglichen Plan nicht mehr umgesetzt werden kann, haben sich nun die Ortswehrführer aus Schmachtenhagen und Wensickendorf an einen Tisch gesetzt.

Das Ergebnis ist die „Einheit Ost“. „Sie haben sich als Einsatzabteilung zum Mai zusammengeschlossen, auch wenn es kein gemeinsames, physisches Gerätehaus gibt“, erklärte Stadtbrandmeister Marten dazu.

Seit dem 1. Mai existiert die „Einheit Ost“

Heißt: Beide Ortsfeuerwehren bleiben wie bisher an ihren Standorten, werden aber gemeinsam alarmiert. „Je nach Einsatzort begeben sich die Einsatzkräfte dann nach Schmachtenhagen oder Wensickendorf, um dort dann die benötigten Fahrzeuge zu besetzen“, erklärt Marten. Man habe nach dem Beschluss der SVV für das neue Gerätehaus in Zehlendorf weitere Überlegungen anstellen müssen, wie man die Tageseinsatzbereitschaft im Bereich der drei Ortsteile verbessert kann.

Das Gerätehaus der Ortsfeuerwehr Wensickendorf. Quelle: INGO PAHL

„Der Beschluss hat den Status Quo an sich nicht verändert. Im Endeffekt wollen wir Zeitverluste bei der Einsatzabarbeitung vermeiden, kleinteilig weiterzumachen hätte da einfach nichts gebracht.“ Die Kameraden aus Wensickendorf und Schmachtenhagen hätten diesbezüglich Bereitschaft gezeigt. „Das ist dann die logische Folge, wir müssen ja irgendwo weitermachen“, so der Stadtbrandmeister. Und da könne man auch nicht alle Befindlichkeiten stillen. Zehlendorf wird alarmiert, sobald es das Alarmstichwort erforderlich macht. „Natürlich wäre es einfacher gewesen, wenn man sich auf einen Standort hätte einigen können“, erklärt Marten unumwunden.

Initiative durch die Ortswehrführer

Die Initiative, betont er, sei aber von den Ortswehrführern ausgegangen. „Sie sind auf die Stadtwehrführung zugekommen und haben ihre Idee präsentiert. Und die fand ich wirklich gut“, konstatiert er. Der geplante Neubau einer gemeinsamen Wache in Schmachtenhagen sei damit aber nicht vom Tisch, betont Sven Marten. „Wir haben jetzt organisatorisch einen Schritt gemacht, der neue Standort wäre der nächste Schritt.“ Hintergrund sei, dass auch neue Technik benötigt werde, die derzeit aber keinen Platz in den vorhandenen Wachen habe. „Auch der Platz in den Wachen für die Einsatzkräfte spielt da eine Rolle. An dem Konzept halte ich fest, nach meiner Sicht ist es der strategisch richtige Standort für die neue Wache.“

David Herholz, Ortswehrführer Wensickendorf Quelle: Nadine Bieneck

„Die Ortswehrführer aus Schmachtenhagen und Wensickendorf haben sich in den vergangenen Wochen viele Gedanken um die Standorte gemacht“, bestätigt auch Wensickendorfs Ortswehrführer David Herholz. „Wir füllen uns nun taktisch auf. Wenn zum Beispiel in Schmachtenhagen ein Fahrzeug nicht voll besetzt werden kann, füllen wir mit den Wensickendorfer Kameraden das Fahrzeug auf.“

So funktioniere das natürlich auch umgedreht. Dementsprechend sei man der Neuerung auch wohlgesonnen. „Wir haben es auch mit allen Kameraden kommuniziert, dass dies der vorbereitende Schritt ist, um in den nächsten Jahren eine gemeinsame Wache auf den Weg zu bringen.“ Es werde jetzt auch nicht mehr nach Schmachtenhagen und Wensickendorf unterschieden. „Wir wurden als Einheit zusammengelegt und bilden jetzt eine Feuerwehr“, so Herholz. Dadurch werden nun im Einsatzfall etwa 35 Kameraden alarmiert, auch die hauptamtlichen Kräfte der Stadt Oranienburg fahren weiter dazu.

Anja Klemer-Koch ist Ortswehrführerin in Schmachtenhagen. Quelle: Enrico Kugler

„Nachdem der Neubau in Zehlendorf beschlossen war, blieb uns eigentlich nichts anderes mehr übrig“, stellt auch Schmachtenhagens Ortswehrführerin Anja Klemer-Koch fest. Man habe einen Plan schaffen müssen, damit die Tageseinsatzbereitschaft in den Ortsteilen gewährleistet bleibt. „Wir unterstützen uns schon lange gegenseitig. Also haben wir alles abgesprochen und sind dann mit unserem Plan gemeinsam zur Stadtwehrführung gegangen.“ Auch auf das Problem mit den zu kleinen Wachen kommt Anja Klemer-Koch zu sprechen: „Wir können niemanden mehr aufnehmen, wir wüssten gar nicht mehr, wo wir die Leute lassen sollen.“

Von Stefanie Fechner