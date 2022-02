Oranienburg

Es herrscht Stille im Friseursalon in der Stralsunder Straße in Oranienburg. Es ist Mittwochabend, kurz vor Ladenschluss. Die letzte Kundin ist schon gegangen – und das war es dann. Der Laden schließt.

Schon seit November stand fest, dass Schluss sein wird, aber am Mittwochabend war der Moment dann ganz real. Carola Hennig beginnt aufzuräumen. Sie arbeitet seit 1974 in der „Friseur Kosmetik Hohen Neuendorf e.G.“, einer Genossenschaft, die mehrere Läden betreibt. Früher war das eine PGH, eine Produktionsgenossenschaft des Handwerks. „Jetzt ist das eine eingetragene Genossenschaft, die hat einen Vorsitzenden und die anderen sind Mitglieder.“

In den vergangenen Jahrzehnten ist diese Genossenschaft mit dem Friseurladen schon oft umgezogen. „Unser erster Laden war dort, wo heute Blume 2000 ist“, erzählt Carola Hennig. Damals hieß die Bernauer Straße noch „Straße des Friedens“. Später gab es ein Geschäft in der Oranienburger Neustadt. „Da war auch ein Kosmetiksalon mit drin.“ Das seien noch ganz andere Zeiten gewesen. „Da mussten wir nachts noch selber heizen.“ Danach ging es in die Stralsunder Straße, zunächst in einen Laden neben dem heutigen. Am jetzigen Standort war das Friseurgeschäft gute zehn Jahre.

„Ich mag es, Haare zu machen“, erzählt Carola Hennig. „Auch, mit den Menschen zu reden und zu arbeiten. Ich habe meinen Beruf nie bereut.“ Selbst als das Geschäft wegen der Corona-Pandemie schließen musste. „Ich kann auch gar nicht sagen, ich würde jetzt stattdessen den und den Beruf machen“, sagt sie außerdem. „Als wir das Vierteljahr zugemacht haben, da habe ich mich gefragt: Was willst du machen?“ Sie war in der Zeit zu Hause, „ich habe die Wohnung auf den Kopf gestellt.“

Seitdem sie 1974 in diesem Beruf angefangen hat, gab es so einige Veränderungen. „Erst mal war natürlich alles billiger als heute“, sagt die Leegebrucherin. „Viele Kundinnen sind früher sehr viel regelmäßiger gekommen als jetzt. Da musste man auch noch regelrecht um einen Termin kämpfen.“ Was auch deshalb schwierig gewesen sei, weil ja zu DDR-Zeiten die meisten Leute gar kein Telefon hatten. „Heute setzt man sich ans Telefon und fragt: Kann ich kommen?“ Man lerne auch, sich ein dickes Fell wachsen zu lassen, sich über bestimmte Dinge nicht mehr aufzuregen. Ansonsten: „Es kommt alles mal wieder. Ich hoffe nur, dass die Dauerwelle so schnell nicht wiederkommt“, sagt sie mit einem Schmunzeln.

Dass der Laden schließt, habe auch damit zu tun, dass es kaum Nachwuchs in der Branche gebe. „Und es gibt auch viel zu viele Friseure in Oranienburg.“ Ältere Kolleginnen gehen in den Ruhestand, und oft würden mit ihnen auch die Kunden abwandern. Und natürlich spiele auch die Bezahlung der Arbeitskräfte eine Rolle.

„Die Stammkunden sind traurig“, sagt die 64-Jährige. „Vor allem die, die nicht mehr so gut zu Fuß sind.“ Sie selbst arbeitete in den vergangenen Wochen schon nur noch zwei Tage pro Woche, eigentlich ist sie schon Rentnerin. Aber einmal pro Woche wird sie weiter im Laden stehen – im Friseurgeschäft der Genossenschaft in Lehnitz. Der Laden in der Stralsunder Straße werde nun ausgeräumt – und bald ziehe dort eine neue Friseurin ein.

