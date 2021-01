Auseinandersetzung unter Jugendlichen in Oranienburg

Oranienburg

Ein Zeuge teilte der Polizei Donnerstagabend (21. Januar) gegen 21.15 Uhr mit, dass sich etwa 15 Jugendliche am Skaterpark in der Oranienburger Nehringsstraße befinden, dort Alkohol konsumieren und Lärm machen. Der Anrufer wurde bei einem Spaziergang mit seiner Tochter aus der Gruppe beleidigt. Nach dem Eintreffen der Polizeibeamten am Skaterpark wurde bekannt, dass zwei unbekannte Personen auf einen 15-jährigen Jugendlichen einschlugen und sich in der Folge in Richtung Lehnitzstraße entfernten.

Zur Ursache der Auseinandersetzung zwischen den Personen wollte der 15-Jährige keine Angaben machen. Dieser erlitt leichte Verletzungen und wurde durch einen Rettungswagen ins Krankenhaus Oranienburg verbracht. Eine Suche im Nahbereich nach den Schlägern verlief jedoch ergebnislos. Es wurde eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen sowie eine Mitteilung wegen Verstoß gegen die Eindämmungsverordnung an das Gesundheitsamt gesendet.

Von MAZonline