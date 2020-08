Oranienburg

Beim Versuch, aus einer Parktasche auf die Bernauer Straße in Oranienburg einzufahren, beachtete am Samstagvormittag ein 53-jähriger Skoda-Fahrer des Vorrang des im fließenden verkehr befindlichen 82-jährigen Dacia-Fahrers nicht. Es kam zur seitlichen Kollision beider Fahrzeuge. Ursächlich für den Zusammenstoß war die fehlende Rückschau in Form eines Schulterblicks. Es wurde niemand verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf mindestens 6000 Euro.

Von MAZonline