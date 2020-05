Sachsenhausen/Ravensbrück

Nach mehr als siebenwöchiger Schließung aufgrund der Corona-Pandemie werden die Gedenkstätte Sachsenhausen und Ravensbrück ab Dienstag (5. Mai) teilweise wieder für den Publikumsverkehr geöffnet. Zunächst werden nur die weitläufigen Außengelände begehbar sein, und zwar zu den bekannten Öffnungszeiten. Die Besucherzentren werden täglich außer montags von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Die Ausstellungen und Museen sollen zeitnah zumindest teilweise ebenfalls für den Besuchsverkehr zugänglich gemacht werden. Auch die Freiluftausstellung und das historische Waldgelände in der Gedenkstätte Todesmarsch im Belower Wald sind ab morgen wieder geöffnet. Besucherinnen und Besucher sind ausdrücklich aufgefordert, sich strikt an die geltenden Abstands- und Hygieneregeln zu halten, um das Infektionsrisiko mit dem Coronavirus zu minimieren. In den Besucherzentren besteht die Pflicht, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen.

Auch übrige Gedenkstätten bereiten Öffnung vor

Stiftungsdirektor und Gedenkstättenleiter Axel Drecoll: „Die globale Pandemie stellt uns alle seit Wochen vor große Herausforderungen. Wie andere Kultureinrichtungen mussten die Gedenkstätten Mitte März schließen. Einen großen Teil der Besucher machen Schulklassen und internationale Gäste aus, die derzeit ohnehin nicht in die Gedenkstätten kommen können. Daher verstehen wir die Wiedereröffnung vor allem als Einladungen an Menschen in der Region, die Gedenkstätten 75 Jahre nach der Befreiung von der nationalsozialistischen Terrorherrschaft nochmals oder auch erstmals aufzusuchen“, so Drecoll.

Anzeige

Auch die übrigen Gedenkstätten der Stiftung bereiten ihre Wiedereröffnung vor. Die Gedenkstätte für die Opfer der Euthanasie-Morde in Brandenburg an der Havel wird ab dem 8. Mai 2020 wieder für den Publikumsverkehr geöffnet sein. Höchstens acht Personen werden sich gleichzeitig im Ausstellungsraum aufhalten können und müssen einen Mundschutz tragen. Die Gedenk- und Begegnungsstätte Leistikowstraße Potsdam wird voraussichtlich ab Ende Mai wieder geöffnet sein. Die Gedenkstätte Zuchthaus Brandenburg-Görden bleibt weiterhin geschlossen.

Weitere MAZ+ Artikel

Für die Gedenkstättenstiftung hat der Gesundheitsschutz bei der Wiedereröffnung ihrer Einrichtungen höchste Priorität. Deshalb gelten in allen Innen- und Außenbereichen alle behördlichen Vorgaben zum Gesundheitsschutz ohne Einschränkung. Vor Ort wird durch Hinweise und Markierungen sowie durch das Personal auf die Abstands- und Hygieneregeln hingewiesen. Pädagogische Programme wie Führungen oder Studientage sind bis auf weiteres leider nicht möglich.

Von MAZonline