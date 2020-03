Mit Kunst schwere Zeiten überwunden

Oranienburg

Farben von sanftem blau bis zu knalligem orange, die Werke von strukturiert bis abstrakt – so präsentieren sich die Ausstellungsstücke der Künstlerin Gudrun Hennig (59). Landrat Ludger Weskamp eröffnete die Ausstellung „ Farbenspiele“ mit ihren Werken in der Kreisverwaltung am Mittwoch vor etwa 25 Gästen.

Erkrankung des Ehemannes bringt sie zur Malerei

Die Bilder haben Namen wie „Dschungel“, „Häusermeer“ oder „Der See“. Für ihre Erschafferein Gudrun Hennig haben sie eine ganz besondere Bedeutung. „Mein Mann ist 2013 schwer erkrankt“, erzählte die 59-Jährige aus Lübbenau im Spreewald im Rahmen der Eröffnungsveranstaltung ihre ganz persönliche Geschichte. „In dieser schweren Zeit habe ich mit dem autodidaktischen Malen angefangen.“ Damit habe sie die Erkrankung ihres Mannes verarbeitet. Schon 2016 folgte ihre erste Ausstellung in Lübbenau, 2017 schloss sie sich einer Malschule an.

Landrat Weskamp sah sich gemeinsam mit der Künstlerin die Werke an. Quelle: Enrico Kugler

Familie unterstützt die Künstlerin

Den Kontakt zum Landkreis Oberhavel fand Gudrun Hennig über ihre Schwägerin Marion Jaster. Sie hat es aus dem Spreewald nach Hennigsdorf gezogen. „Ich war überrascht, als ich Gudruns Bilder heute das erste Mal in einer Ausstellung gesehen habe. Ich hatte nicht vermutet, dass all das in ihr steckt“, zeigte sich die Hennigsdorferin sichtlich beeindruckt. „Am Ende hat es ihr beim Überwinden einer schweren Lebensphase geholfen. Sie hat Kraft, Ruhe und Stärke in der Malerei gesucht und gefunden. Es waren schlaflose Nächte mit vielen Grübeleien in dieser Zeit.“

Die abstrakten Werke lassen viel Interpretationsspielraum und laden zum Fachsimpeln ein. Quelle: Enrico Kugler

Auch Landrat Weskamp fand viele lobende Worte zu den ausgestellten Werken. „Unsere verbindenden Elemente sind das Wasser und die fluss- und seenreiche Umgebung unser beider Regionen“, sagte er bei der Ausstellungseröffnung. „Schließlich ist Oberhavel genau wie der Spreewald ein Paradies für Wasser- und Naturfreunde“. Auch Michael Hennig, seit 2003 Ehemann der Künstlerin, unterstützte seine Frau auf der Ausstellungseröffnung. „Ich unterstütze das sehr und habe ihr geraten, weiter zu malen. Es sind wunderschöne Bilder.“

Die Ausstellung ist noch bis zum 30. April in der Kreisverwaltung Oranienburg zu sehen. Quelle: Enrico Kugler

Nicht immer sind die Motive auf den ersten Blick für den Betrachter erkennbar. Die abstrakten Werke in Aquarell und Acryl sollen die Fantasie der Betrachter anregen. „Es sind Bilder, in die sich jeder selbst hineindenken kann“, findet auch Marion Jaster. „Jeder kann sich seine eigenen Gedanken zu meinen Bildern machen“, ergänzt die Künstlerin, die gelernte Textilfacharbeiterin ist.

Ihre Kreativität lebt Gudrun Hennig auch beim Fertigen von Schmuckstücken, Keramik und anderen schönen Dingen aus. Ihre farbenfrohe und vielseitige Ausstellung kann in der Oranienburger Kreisverwaltung in der Adolf-Dechert-Straße 1 noch bis zum 30. April immer montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr besichtigt werden.

Von Stefanie Fechner