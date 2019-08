Oranienburg

In der Stadtbibliothek Oranienburg eröffnet am 30. September, 18 Uhr, die Ausstellung „Schau nicht weg! Kunst, Hip Hop, Theater gegen Mobbing“. Während der Eröffnung übergibt der Kreisjugendring e.V. ein Bücherpaket mit Kinderbüchern zum Thema Mobbingprävention an die Stadtbibliothek Oranienburg.

Gemeinschaft und Zusammenhalt erleben

Die Ausstellung bringt die Ergebnisse verschiedener Workshops aus dem Projekt „Schau nicht weg! Aufklärung von Kindern und Jugendlichen zum Thema Mobbing“ zusammen. Über das Medium Hip-Hop und über das Medium Kunst, aber auch in Cybermobbing-Workshops sowie in zwei Pilotprojekten zur Gewaltprävention setzten sich Kinder und Jugendliche aus dem Landkreis Oberhavel mit dem Thema Mobbing auseinander.

Gezielt wurde hierbei darauf geachtet, die Erfahrung von Gemeinschaft und Zusammenhalt erlebbar zu machen. Aus kleinen individuellen Versatzstücken entstand somit eine gemeinsame Haltung gegen Mobbing. Der Kreisjugendring hatte die Projekte und Workshops in der ersten Jahreshälfte 2019 unter den sozialpädagogischen Fachkräften im Land Brandenburg ausgeschrieben. Finanziert wurden sie von der Mittelbrandenburgischen Sparkasse.

Mit Schablonendruck zu Strategien gegen Mobbing

Nun werden in der Stadtbibliothek unter anderem die Kunstwerke der fünften Klasse der Grundschule Bötzow gezeigt. Die Werke der Schüler und Schülerinnen sind als Teamarbeit in einem dreitägigen Kunst-Wokshop mit dem Künstler Gregorio Alvarez im Juni 2019 entstanden. Per Schablonendruck hielten die Kinder fest, wie sie zu Mobbing stehen und wie sie sich im Mobbing-Fall verhalten würden.

Desweiteren wird in der Ausstellung ein Hip-Hop-Song präsentiert. Dieser ist in einem dreitägigen Hip-Hop-Workshop mit Jugendlichen im Kinder- und Jugendzentrum „Wasserwerk Hohen Neuendorf“ entstanden.

Daniel Fehlauer, Leiter der Statdtbibliothek Oranienburg, sagt: „Wir freuen uns, als Gastgeber diesen Abend und auch die Ausstellung begleiten zu dürfen und sind schon sehr auf die Ergebnisse der Schüler und Schülerinnen gespannt. Nachdem wir uns im vorigen Jahr in Kooperation mit der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Oranienburg am Anti-Gewalt-Tag beteiligt haben, war es uns sehr wichtig, auch hinsichtlich dieses Themas ein Zeichen zu setzen. Vielen Dank an den Kreisjugendring, der aktiv auf uns zugekommen ist. Mobbing ist leider immer noch ein Bestandteil unserer Gesellschaft. Aus diesem Grund sollte das Thema seinen Platz im öffentlichen Diskurs finden. Wir erhoffen uns, einen Beitrag zur Anti-Mobbing-Bewegung zu leisten.“

Begleitet wird die Ausstellungseröffnung von der „Witzigsten, originellsten und bescheidensten Theatergruppe der Welt: Die Improvisionäre.“ Für gute Getränke ist ebenfalls gesorgt: Die Taca-Tucan Cocktailbar ist mit erfrischenden Cocktails ohne Alkohol vor Ort.

Von MAZonline