Oranienburg/München

Das Handelsblatt hat am Mittwoch in München zum zwölften Mal Unternehmer ausgezeichnet, die die Zukunft des Landes vorantreiben. Die Gewinner wurden in die Hall of Fame aufgenommen. Die Wahl der Jury fiel in diesem Jahr auf Holger Loclair, geschäftsführende Gesellschafter von Orafol in Oranienburg. Er wurde als erster ostdeutscher Unternehmer in die Hall of Fame der deutschen Familienunternehmen aufgenommen.

Orafol ist Marktführer für selbstklebende Folien – etwa auf Flugzeugen oder Autos, aber auch auf Autobahn-, Nummern- oder Baustellenschildern. Der Erfolg und die Expansion ins Ausland war nicht absehbar, der geschäftsführende Gesellschafter Holger Loclair sagt dem Handelsblatt: Hätte ihm jemand vor 35 Jahren gesagt, dass er einmal Firmen in den USA kaufen würde, hätte er gedacht, „die sind verrückt, damals ging es für die Unternehmen ums nackte Überleben“. Damals gab es ja noch die DDR, der Chemiker Loclair war Gruppenleiter und später Betriebsleiter in einem volkseigenen Betrieb – dem Vorgängerunternehmen von Orafol.

Heute, sagte Laudator Sven Afhüppe am Mittwoch, sei Orafol mit seinen weltweit 2500 Beschäftigten ein Vorbild für ost- und westdeutsche Unternehmen.

Von MAZonline