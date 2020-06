„Autobahngold“: Betrüger am Kreuz Oranienburg unterwegs

Oranienburg

Zu einem Betrug mit so genanntem „ Autobahngold“ kam es am Mittwoch auf der Autobahn zwischen der Anschlussstelle Hennigsdorf und dem Kreuz Oranienburg. Mit einer offenbar vorgetäuschten Panne brachten die zwei Insassen eines in Rumänien zugelassenen Autos einen 56-jährigen aus Hessen dazu, anzuhalten. „Sie erzählten ihm von einer Notsituation und dass sie dringend Geld benötigen würden“, erläuterte Ariane Feierbach, Pressesprecherin der Polizeidirektion Nord. „Im Gegenzug erhielt der Mann Schmuck.“ Dass es sich dabei offenbar um so genanntes „ Autobahngold“, also gefälschten Schmuck handelte, fiel dem Betrogenen erst später auf. „Er informierte daraufhin die Polizei“, so Ariane Feierbach weiter. Das Fahrzeug samt Insassen konnte nicht mehr festgestellt werden. Der Schmuck wurde sichergestellt.

Anzeige

Von MAZonline