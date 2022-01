Lehnitz

In der Nacht zu Mittwoch (26. Januar) haben Unbekannte ein Grundstück in der Straße Havelufer in Lehnitz betreten. „Dort wurde ein weißer VW Golf, Baujahr 2019, gestohlen“, berichtete Polizeisprecherin Christin Knospe.

Das Auto war mit einem Keyless-Go-System ausgestattet. Nach dem Wagen mit dem amtlichen Kennzeichen HH-JB 4222 fahndet nun die Polizei. Der Schaden wird mit rund 25.000 Euro beziffert.

Von MAZonline