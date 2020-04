Oranienburg

Ein auf dem Parkplatz an der Lehnitzer Schleuse abgestellter Kleinbus VW T4 wurde am Sonntagnachmittag im Zeitraum zwischen 16.50 und 17.20 Uhr von bislang unbekannten Tätern aufgestochen. Anschließend wurde aus dem Fahrzeuginneren ein Rucksack entwendet.

Wie die Polizei mitteilt, wurde wenig später ein ähnlicher Vorgang angezeigt. Diesmal waren unbekannte Täter zwischen 18 und 18.30 Uhr – ebenfalls am Sonntag – in einen an der L211 zwischen Zühlslake und Lehnitz abgestellten Pkw Kia eingebrochen. Dazu hatten sie eine Scheine eingeschlagen, um anschließend aus dem Fahrzeug eine Handtasche zu entwenden.

In beiden Fällen nahm die Polizei eine Anzeige wegen Diebstahls auf. Nach ersten Erkenntnissen liegt der entstandene Sachschaden im ersten Fall bei etwa 1000 Euro, im zweiten Fall bei rund 1500 Euro.

