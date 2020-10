Autofreie Bernauer Straße spaltet die Oranienburger

Oranienburg

Für 45 Minuten stand am Sonntag der Verkehr still auf der Bernauer Straße in Oranienburg. In Gemeinschaftsproduktion von SPD, Die Linke, Bündnis 90/Die Grünen, dem VCD, Parents for Future und dem Oranienburger Henning Schluß wurde eine Fotoaktion durchgeführt, in der symbolisiert wurde, wie viel Raum 50 Autos, 50 Fahrräder, 50 Fußgänger und ein Bus einnehmen, um den Flächenbedarf der Verkehrsmittel zu illustrieren.

Seit Jahren wird nach Ideen gesucht, um die Innenstadt und da vor allem die Bernauer Straße neu zu beleben. Auch eine autofreie Bernauer Straße wird dabei immer wieder thematisiert, wobei dies heiß diskutiert wird. Für Henning Schluß ist eine Veränderung des Verkehrsaufkommen in der Innenstadt unausweichlich: „Es wird viel gebaut in der Stadt und man kann fast bilanzieren: jede neue Wohnung heißt auch ein neues Auto in der Stadt.“

„Autoverkehr muss aus der Bernauer Straße verbannt werden“

Ähnlich sieht es auch Elisabeth Mandl-Behnke von Bündnis 90/Die Grünen: „Unsere Innenstadt soll für Familien mit Kindern und Jugendlichen, besonders aber auch für ältere Menschen zum Flanieren und Verweilen einladen. Der starke Autoverkehr muss zum Beispiel aus der Bernauer Straße verbannt werden, Verkehrsberuhigung dort ist unausweichlich.“ Auch der Oranienburger SPD-Landtagsabgeordnete Björn Lüttmann wünscht sich eine Veränderung: „ Oranienburg ist Oberhavels Kreisstadt und die fünftgrößte Stadt in Brandenburg. Die schon lange hier lebenden Menschen sowie die vielen Zuziehenden erwarten zurecht ein Zentrum, in dem sie sich treffen können, zum gemeinsamen Einkauf oder einfach zum Plaudern auf der Straße. Diese Aufenthaltsqualität bieten die Bernauer Straße und die angrenzenden Straßen derzeit nicht, das muss sich ändern.“

Bernauer Straße ist Thema beim Sonderbauausschuss

Im September hat die Oranienburger Stadtverordnetenversammlung mit großer Mehrheit für einen überfraktionellen Antrag gestimmt unter dem Themenschwerpunkt „Ein attraktives Zentrum für Oranienburg: Die gesamte Innenstadt in den Fokus nehmen.“ Damit liegt ein umfassender Arbeitsauftrag an die Stadtverwaltung zur Verbesserung der Innenstadt vor. Neben kurzfristigen Verbesserungen für Bernauer Straße und Schlossplatz geht es auch um eine kluge Planung und Umsetzung des Sonderbauausschusses am 4. November. In den sozialen Netzwerken wird vor allem über die Idee einer autofreien Bernauer Straße heiß diskutiert und die Meinungen gehen da weit auseinander. Nicht jeder kann sich mit dieser Idee anfreunden.

Meinungen gehen weit auseinander

„Meine Meinung ist ganz klar: schöne Sache, aber das führt dann wieder zum Verkehrschaos auf den anderen Straßen in Oranienburg“, äußert sich Jörg Drähn auf Facebook. Userin Elfie Dalcke sieht auch das geplante neue Einkaufszentrum in der Rungestraße als ein wichtiges Detail: „Wenn man die irrsinnige Idee mit dem Einkaufszentrum in der Rungestraße streicht und stattdessen dort ein ordentliches Parkhaus hinbaut, könnte es klappen. Nur müssen dann auch entsprechende Angebote in dem Teilstück der Straße sein. Und nicht Samstag um 13 Uhr die Gehwege hochklappen.“ Auch für die Oranienburger CDU-Landtagsabgeordnete Nicole Walter-Mundt ist eine Bernauer Straße ohne Autoverkehr nicht denkbar: „Die Sperrung der Bernauer Straße ist für mich und für die CDU keine realistische und ernsthafte Option, um die Innenstadt aufzuwerten. Wir reden hier von einer Bundesstraße (B 273), die für uns Oranienburger und für den Wirtschafts- und Einzelhandelsstandort eine der wichtigsten Hauptverkehrsachsen dieser Stadt ist.“

