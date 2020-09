Autos stoßen am Oranienburger Kaufland zusammen – Frau verletzt

Oranienburg

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Donnerstagvormittag (3. September) gegen 11.40 Uhr auf dem Kaufland-Parkplatz in der Oranienburger Friedensstraße. „Nach ersten Erkenntnissen waren offenbar gesundheitliche Probleme einer 55-Jährigen Auslöser für den Unfall“, erläuterte Ariane Feierbach, Pressesprecherin der Polizeidirektion Nord.

Der Mercedes stieß mit einem geparkten VW zusammen. Quelle: Blaulichtreport Oberhavel

In der Folge überfuhr die Mercedes-Fahrerin die Begrenzung zwischen den Parkplätzen und stieß mit dort mit einem VW zusammen. „Im VW befanden sich zum Zeitpunkt des Unfalls keine Personen“, so die Pressesprecherin weiter. Feuerwehr und Rettungsdienst kamen an der Unfallstelle zum Einsatz, die 55-Jährige wurde mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt.

