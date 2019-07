Oranienburg

Vizelandrat Egmont Hamelow begrüßte am Dienstag vier angehende Verwaltungsfachangestellte des zweiten Ausbildungsjahres aus Oberhavels Partnerlandkreis Vogelsbergkreis höchst persönlich: Timo Walper, Luisa-Marie Schübeler, Christin Happ und Simon Müller bekommen im Laufe der Woche Einblicke in die Arbeit der Kreisverwaltung Oberhavel.

„Die Jugend ist unsere Zukunft! In partnerschaftlicher Hinsicht trifft dies für die beiden Landkreise Vogelsbergkreis und Oberhavel in besonderem Maße zu. Mit dem Austauschprogramm unserer Azubis ermöglichen wir den gegenseitigen Blick in vielfältige Arbeitswelten, lassen junge Menschen voneinander lernen und Erfahrungen austauschen und setzen vielleicht sogar den Impuls, neue Freundschaften zu schließen. Dies ist das nachhaltigste Fundament einer dauerhaften Verbundenheit unserer beiden Kreise“, sagte Egmont Hamelow bei der Begrüßung.

Volles Programm für die Gäste aus Hessen

Die Jugendlichen werden bis Freitag in verschiedenen Bereichen der Kreisverwaltung eingesetzt und schauen dabei Oberhavels Auszubildenden bei der Arbeit über die Schulter. Zudem tauschen die Azubis Erfahrungen aus und unternehmen gemeinsam mit der Ausbildungsleiterin des Landkreises Oberhavel, Jacqueline Schumacher, Ausflüge in Oberhavel, Brandenburg und Berlin. So werden die Auszubildenden u.a. Schloss Meseberg, den Ziegeleipark in Mildenberg und den Potsdamer Landtag besuchen. Bereits vom 24. bis 28. Juni waren zwei angehende Verwaltungsfachangestellte des zweiten Ausbildungsjahres der Kreisverwaltung Oberhavel in den Vogelsbergkreis gereist, um dort die Verwaltungsabläufe kennenzulernen.

Der Landkreis Oberhavel (damals noch Landkreis Oranienburg) schloss bereits 1991 mit dem Vogelsbergkreis in Hessen einen Partnerschaftsvertrag. Ziel dieser Partnerschaft war und ist es, die deutsche Vereinigung auf kommunalpolitischer Ebene zu fördern. Der Austausch beider Landkreise ist bis heute sehr rege. Insbesondere bei regelmäßigen Jugendbegegnungen, wie den seit 2014 stattfindenden Azubibesuchen, erfolgt ein lebendiger Austausch.

Von MAZonline