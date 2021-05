B 96-Auffahrt Oranienburg-Nord: Vorfahrt nicht beachtet – drei Personen verletzt

Oranienburg

Zwei Pkw aus dem Landkreis Oberhavel sind am Sonnabend um 17.55 Uhr an der Auf- und Abfahrt der B 96 Oranienburg-Nord zusammengestoßen. Eines der Fahrzeuge war aus Richtung Nassenheide gekommen und hatte auf die Landesstraße 191 auffahren wollen. Dabei beachtete der Fahrer nicht die Vorfahrt eines Pkw, der aus Richtung Sachsenhausen gekommen war und weiter in Richtung Sommerfeld fahren wollte.

Bei dem Zusammenstoß wurde der Fahrer und der Beifahrer des Fahrzeuges verletzt, das den Unfall verursacht hat, sowie die Fahrerin des anderen Kraftfahrzeugs. Neben der Polizei waren Rettungskräfte und Feuerwehrleute schnell vor Ort.

Die Auf- und Abfahrt Oranienburg-Nord musste von der Polizei gesperrt werden. Auf der L 191 wurde der Verkehr wechselseitig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 30 000 Euro geschätzt. Die Bergung der Fahrzeuge dauerte am Sonnabend gegen 20 Uhr noch an.

Von Bert Wittke