B 96 bei Nassenheide voll gesperrt – drei Pkw in Unfall verwickelt

Nassenheide

Drei Pkw sind am Sonntag gegen 13 Uhr in einen Unfall auf der Bundesstraße 96 in Nassenheide, Höhe Abzweig Dorfanger am Ortseingang, verwickelt worden. Nach Auskunft der Polizei musste die B 96 in Fahrtrichtung der Anschlussstelle Oranienburg-Nord komplett gesperrt werden.

Die B 96 in Richtung Oranienburg musste komplett gesperrt werden. Quelle: Blaulichtreport - Oberhavel

Zur Unfallursache können zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch keine zuverlässigen Aussagen getroffen werden. Wie es hieß, seien zwei Personen verletzt worden. Die am Unfall beteiligten Fahrzeuge stammen aus Berlin (zwei Fahrzeuge) und aus dem Müritz-Kreis.

Von MAZonline