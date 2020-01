B96-Anschlussstelle Oranienburg Zentrum-Süd: Arbeiten dauern länger

Oranienburg

Die ursprünglich bis Ende dieser Woche geplanten Böschungsarbeiten an der B 96-Anschlussstelle Oranienburg Zentrum-Süd in Fahrtrichtung Berlin dauern deutlich länger als zunächst vom Landesbetrieb Straßenwesen mitgeteilt an. Pressesprecher Steffen Streu sagte auf MAZ-Nachfrage, dass die Arbeiten „nach derzeitigem Stand bis Mitte Februar dauern“.

Die Böschung müsse Meter für Meter abgetragen und wieder neu aufgefüllt werden, „dies braucht seine Zeit“. Der genaue Endzeitpunkt der Arbeiten steht noch nicht fest. Schon zu Beginn der Arbeiten am 6. Januar hatte der Landesdienst Straßenwesen zudem mitgeteilt, dass bei winterlichen Verhältnissen eine Unterbrechung der Arbeiten notwendig werden könnte. In diesem Falle würde die Anschlussstelle für den laufenden Verkehr dann jedoch freigegeben werden.

Von Nadine Bieneck