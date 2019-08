Oranienburg

Bereits seit Montag dieser Woche ist die Abfahrt Oranienburg Nord der B 96 neu in Fahrtrichtung Berlin aufgrund von Bauarbeiten gesperrt. Wie der Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg auf MAZ-Anfrage mitteilte, wird die Sperrung voraussichtlich bis zum 31. August dieses Jahres andauern. Grund dafür sind Sanierungsarbeiten an der Böschung auf der Oranienburger Ortsumgehung. Unberührt von der Sperrung ist die Abfahrt von der B 96 neu in Richtung Sachsenhausen aus Nassenheide kommend.

Bereits seit 15. Juli gesperrt ist die Auf- und Abfahrt Oranienburg Zentrum-Süd der Bundesstraße in Fahrtrichtung Norden. Auch hier werden Böschungsschäden im Bereich der Anschlussstelle behoben. Diese Sperrung dauert voraussichtlich bis 4. Oktober an.

Von MAZonline