B96 bei Oranienburg: Anschlussstelle Zentrum Süd ab Januar gesperrt

Oranienburg

Sozusagen die Klinke in die Hand geben sich in diesen Wochen die Sperrungen von Anschlussstellen entlang der B96 neu bei Oranienburg. Während sich die Autofahrer noch über die Öffnung der Dropebrücke in der Kreisstadt am vergangenen Freitag freuen, heißt es an der B96 ab 6. Januar vorerst wieder, Umleitungsstrecken nutzen zu müssen. Zumindest wenn man die Anschlussstelle Oranienburg Zentrum Süd, bei Leegebruch, in Fahrtrichtung Berlin benutzen möchte. Denn die wird ab 6. Januar 2020 auf vorerst unbestimmte Zeit gesperrt.

Einzig Verkehrsschilder künden von der Sperrung. Informationen vom Landesdienst Straßenwesen blieben bislang aus. Quelle: Stefanie Fechner

Das verlautbaren die Baustellenschilder, die seit vergangener Woche im Umfeld der Anschlussstelle errichtet wurden. Beim Landesbetrieb Straßenwesen war auf MAZ-Anfrage zu Grund und Dauer der Sperrung am Montag niemand erreichbar. Ob die Auffahrt ebenfalls aufgrund von Böschungssanierungsarbeiten, wie zuletzt auf auf der gegenüberliegenden Seite der B96 an der westlichen Abfahrt oder immer wieder auch an der Anschlussstelle Oranienburg Zentrum/ Germendorf geschehen, ist daher unklar. Eine entsprechende Pressemitteilung durch den Landesdienst Straßenwesen blieb aus. Die westliche Anschlussstelle Oranienburg Zentrum Süd war nach mehrmonatiger Bauzeit sowie mehreren Monaten Bauverzögerung erst am 12. Dezember wieder für den Verkehr freigegeben worden.

Aus diesem Grund ist vorerst eine Information über die Dauer der Sperrung ebenfalls nicht möglich. Die zu nutzende Umleitungsstrecke ist ausgeschildert.

Von Nadine Bieneck