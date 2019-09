Oranienburg

Am Dienstag um 7 Uhr trafen sich die Mitglieder des Unternehmernetzwerkes Business Network International, kurz BNI, zum Unternehmerfrühstück im Konferenzraum der Turm Erlebniscity Oranienburg. Das „Chapter Louise“ ist Teil des BNI Berlin-Brandenburg Ost. Ziel des BNI ist es, Unternehmer bei der Vermarktung der eigenen Produkte oder Dienstleistungen zu unterstützen. Die Geschäftsleute treffen sich einmal in der Woche zur Frühstückszeit zum Austausch von Geschäftsempfehlungen. Die Besonderheit eines Chapters ist die Tatsache, dass es jeweils nur einen Vertreter eines Fachgebiets in der Gruppe gibt. So sollen Konkurrenzsituationen vermieden werden.

Von MAZonline