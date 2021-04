Babyglück: Dezernentin Stefanie Rose wird erneut Mutter

Oranienburg

Freudige Nachrichten aus der Oranienburger Stadtverwaltung: Sozialdezernentin Stefanie Rose wird zum dritten Mal Mutter. Dies gab Bürgermeister Alexander Laesicke am Montagabend im Rahmen der Stadtverordnetenversammlung in der Orangerie bekannt.

Aufgabengebiete von Stefanie Rose werden intern verteilt

Die Sozialdezernentin wird allerdings im Umkehrschluss ab Juli dieses Jahres dementsprechend nicht mehr zur Verfügung stehen und mindestens ein Jahr Babypause einlegen. Die bisherigen Aufgabengebiete von Stefanie Rose werden in diesem Zeitraum intern seitens der Stadtverwaltung verteilt, wie Bürgermeister Alexander Laesicke am Montagabend mitteilte. So wird das Oranienburger Stadtoberhaupt höchstpersönlich in den kommenden Monaten die Position des Sozialdezernenten übernehmen. Baudezernent Frank Oltersdorf wird sich um die Themenbereiche Feuerwehr und Kampfmittelbeseitigung kümmern. Das Bürgeramt wird in den kommenden zwölf Monaten von Kämmerer Christoph Schmidt-Jansa hauptverantwortlich begleitet.

Ein Jahr Babypause für Stefanie Rose

Alexander Laesicke bekräftigte im Rahmen der Stadtverordnetenversammlung aber eindringlich und bestimmend, dass man gewillt sei, die bisherigen Aufgabengebiete von Stefanie Rose mit der gleichen Akribie und Engagement zu begleiten wie es die Leegebrucherin in den vergangenen drei Jahren tat. „Wir freuen uns aber schon jetzt, wenn Stefanie Rose im Sommer 2022 wieder zurück zur Stadtverwaltung kehrt.“

Von Knut Hagedorn