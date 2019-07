Oranienburg

Tausende Fahrgäste der Regionalbahnen und der S-Bahnlinie S1 strandeten am Montag Nachmittag gegen 14 Uhr am Bahnhof Oranienburg und wurden über ihre Weiterreise nicht informiert. Laut S-Bahnsprecherin Sandra Spieker seien an der fast zwei Stunden andauernden Streckenunterbrechung seit offiziell 13.45 Uhr drei Stellwerksausfälle in Birkenwerder, Schönfließ und Oranienburg schuld gewesen. Gerüchte, dass in Birkenwerder bei Tiefbauarbeiten ein Signalkabel durchtrennt worden sei, wollten weder Bundespolizei-Sprecherin Christina Geier noch S-Bahnsprecherin Sandra Spieker bestätigen.

S1, S8, RB5, RB12, RB20 standen still

Nichts ging mehr auf der RB5 aus Rostock, der RB12 aus Templin und der RB 20 aus Hennigsdorf. Die Passagiere mussten die Züge verlassen. Der erste Regionalbahn-Zug nach Berlin-Ostkreuz fuhr ab Oranienburg wieder um 15.29 Uhr, die erste S-Bahn der Linie S1 um 15.32 Uhr. Darauf folgende Züge hatten Verspätungen.

Tausende Festivalbesucher auf der Rückreise

Laut Christina Geier war außerdem ein Sonderzug betroffen, der die Besucher vom Fusion Festival in Lärz ( Mecklenburg) nach Berlin zurückbringen sollte. Er hielt eine halbe Stunde auf freier Strecke. Auch in den Regionalzügen rollte seit gestern der Rückreiseverkehr. Offizielle Schätzungen dazu kann die Bundespolizei nicht machen, aber ein Festivalbesucher, der am Taxistand vor dem Bahnhof in Oranienburg wartete, geht von heute mehr als 45 .000 Abreisenden aus. Die Veranstaltung hatte bis Sonntag mehr als 70.000 Besucher.

Fusion-Festivalbesucher Jan Jäger befürchtet, seinen Anschlusszug in Berlin nach Aachen nicht mehr zu schaffen.. Quelle: Matthias Busse

Der Taxistand in Oranienburg war jedoch wie leer gefegt: Alle Droschkenkutscher befanden sich auf Tour und waren nicht zu erreichen. Eine Arzthelferin wartete seit 30 Minuten vergeblich, eine Gruppe Fusion-Rückreisende kampierte ebenfalls vergeblich mit ihren Rucksäcken am Taxistand. Sie mussten gegen 14 Uhr den RB 5 verlassen.

Die Bahn kümmerte sich nicht um ihre Fahrgäste

Die Bundespolizei war vor Ort am Bahnhof Oranienburg und kanalisierte die Fahrgastströme. Dagegen kamen von der S-Bahn oder der Deutschen Bahn keine Durchsagen auf den Bahnsteigen. Der Tipp der Polizei-Beamten vor Ort, den Bus 824 nach Hennigsdorf zu nehmen und dort mit dem RB 20 weiter nach Potsdam zu kommen, erwies sich als trügerisch, weil laut DB-Regionalpressestelle Berlin diese Strecke ebenfalls betroffen gewesen ist.

Als der erste Zug um 15.29 Uhr auf dem Regionalgleis 26 in Oranienburg einfuhr, gab es keine Durchsage, sondern nur individuelle mündliche Ansprachen der Fahrgäste durch zwei anwesende Beamte der Bundespolizei. So warteten viele Rückreisende und auch Fahrgäste des Berufsverkehrs in der stehenden S-Bahn, während auf dem Nachbar-Bahnsteig bereits der Regionalzug nach Berlin fuhr.

Besonders bitter war die Verkehrsunterbrechung für Kai Altmann, der seit 22 Uhr zwei Schichten hintereinander gearbeitet hatte und nun zwei Stunden auf dem Bahnsteig festsaß. „Ich bin froh, wieder nach Hause zu kommen“, sagte der Hohen Neuendorfer, als um 15.32 Uhr die S 1 wieder losfuhr. Fusion-Festivalbesucher Jan Jäger aus Aachen war ebenfalls erleichtert: „Vielleicht schaffe ich noch einen Anschlusszug nach Hause.“

Von Matthias Busse