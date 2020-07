Bahnhofsvorplatz Oranienburg: Nächster Bauabschnitt in Sichtweite

Oranienburg

Seit Mitte Juni 2019 haben Bagger, Radlader und Bauarbeiter auf dem Oranienburger Bahnhofsvorplatz alle Hände voll zu tun. „Schön soll er sein und praktisch“, wünschte sich der Oranienburger Bürgermeister Alexander Laesicke beim offiziellen Spatenstich. Eine überdachte Bushaltestelle, in der vier Busse gleichzeitig halten können, zwei Stellplätze für den Schienenersatzverkehr, elf Taxistände, acht Behindertenstellplätze, 13 Kiss&Ride-Stellplätze sowie fünf Motorrad-Stellplätze und ein Stellplatz für die Bundespolizei sollen dort entstehen. Der zweite Bauabschnitt im September betraf die Verlegung von Regenwasserkanälen und Trinkwasserleitungen in der Stralsunder Straße und verlangte besonders den Autofahrern viel Geduld ab – die Stralsunder Straße musste dafür komplett gesperrt werden.Vier Wochen dauerten die Bauarbeiten an, bevor am 11. Oktober wieder freie Fahrt geschaffen wurde.

Pflastersteine aus China sorgten für Verzögerungen im Bau. Quelle: Enrico Kugler

Anzeige

Im Februar folgte dann eine Hiobsbotschaft für die Baumaßnahme. Die Stadtverwaltung Oranienburg teilte mit, dass die Fertigstellung des gesamten Bauvorhabens am Bahnhof zwei Monate mehr Zeit benötigt als bisher geplant. Grund für die Verzögerung seien unter anderem Lieferschwierigkeiten der 18 Zentimeter hohen Pflastersteine gewesen, die aus China angeliefert werden. Am 12. März schwebte das neue Toilettenhäuschen auf dem Bahnhofsvorplatz ein. Das neue WC-Häuschen wurde bereits am Tag der Anlieferung von den Technikern angeschlossen. „Wir werden die Toilette zusammen mit der Fertigstellung des neuen Busbahnhofes eröffnen. Vorher können wir keinen über eine Baustelle laufen lassen“, erklärte Heidrun Gassan von der Stadt Oranienburg. In Betrieb ging das Häuschen allerdings später als geplant: Ein technischer Fehler verhinderte die Inbetriebnahme. Erst am 16. Juli konnte ein Techniker den Fehler beheben und das Toilettenhäuschen endlich ans Netz bringen.

Weitere MAZ+ Artikel

Auch das neue Toilettenhäuschen konnte erst später als geplant ans Netz gehen. Quelle: Enrico Kugler

Aktuell dreht sich auf der Baustelle alles um Pflasterarbeiten. „Die Pflasterarbeiten werden bis zum 17. September abgeschlossen sein, die Verkehrsfreigabe ist zum 15. Oktober 2020 geplant“, teilte Ralph Kotsch von der Stadtverwaltung auf MAZ-Nachfrage mit. Im Anschluss soll mit dem dritten Bauabschnitt in der Stralsunder Straße, nördlich der Willy-Brandt-Straße, weitergemacht werden. „Während der Baumaßnahmen können die Busse bereits den östlichen Busbahnsteig nutzen“, hieß es weiter aus der Stadtverwaltung. In Gegenrichtung sollen die Busse entweder im Bereich der vorhandenen Bushaltestelle vor dem Bahnhofsgebäude stehen oder in dem neu hergestellten Bereich, der für den Schienenersatzverkehr gedacht ist. Über die Vorzugsvariante wolle man sich aber vor Beginn des dritten Bauabschnittes mit der Oberhavel Verkehrsgesellschaft abstimmen. Insgesamt sieben Bauabschnitte sind für das Bauvorhaben notwendig. Dafür werden Fördermittel in Höhe von 2,7 Millionen Euro bereitgestellt. Die Gesamtkosten für das Vorhaben liegen bei etwa 4,7 Millionen Euro.

Von Stefanie Fechner