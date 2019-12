Ein volles Haus wünschen sich am Sonnabend die Tierschützer des Gnadenhofes und der Wildtierrettung in Wensickendorf. Zum traditionellen Weihnachtsfest sind Freunde, Unterstützer und Sponsoren eingeladen. „Wir wollen mit dem Fest all jenen Menschen Danke sagen, die uns das ganze Jahr unterstützen“, sagt Vereinssprecherin Ruth Schnitzler. 15 Uhr geht es los.