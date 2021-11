Bauarbeiten: Das große Wehr in Sachsenhausen muss ersetzt werden

Oranienburg

Im Auftrag der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundesplant das Wasserstraßen-Neubauamt Berlin die Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit einschließlich Ersatzneubau des Großen Wehres Sachsenhausen.

Das Vorhaben besteht im Wesentlichen aus dem Bau einer Fischaufstiegs- und einer Fischabstiegsanlage am Großen Wehr, dem Bau einer Fischaufstiegsanlage am festen Wehr Sachsenhausen, dem Ausbau des großen Wehrarmes von Kilometer 0,9 bis 1,025, dem Ersatzneubau des großen Wehres, die Herstellung der dazugehörigen Betriebsflächen einschließlich einer Zufahrt von der Chausseestraße, dem Ersatzneubau der Straßenbrücke zur Überführung der Chausseestraße über den großen Wehrgraben und den notwendigen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen für nicht vermeidbare Eingriffe in Natur und Landschaft.

Brückenneubau an der Schleuse 2026

Dies bedarf nach §§ 14 ff. Bundeswasserstraßengesetz der Durchführung eines Planfeststellungsverfahrens. Mit Bekanntmachung 3800R25-422.03/0001/Mär-003 vom 5 November 2021 hat die Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt als zuständige Planfeststellungsbehörde die öffentliche Auslegung der Planunterlagen im Zeitraum 22. November bis 21. Dezember 2021 bekannt gegeben.

Lesen Sie auch Sachsenhausen: Ortsvorsteher Burkhard Wilde im MAZ-Interview

Die Unterlagen liegen im Foyer des Bauamtes Oranienburg sowie im Ratssaal des Rathauses Kremmen zur allgemeinen Einsicht bereit und stehen seit dem 22. November 2021 auch im Internet unter www.gdws.wsv.bund.de zur Einsicht zur Verfügung.

Der Lageplan mit einer Gesamtübersicht. Quelle: Wasserstraßen-Neubauamt Berlin

Insgesamt rechnet die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes mit Investitionsausgaben in Höhe von etwa 12 Millionen Euro, vollständig finanziert durch den Bund. Die Bauausführung für die Ersatzneubauten der beiden Wehre soll in den Jahren 2024/25 erfolgen. Die neue Straßenbrücke kann dann ab dem Jahr 2026 errichtet werden.

Lesen Sie auch Sachsenhausen wünscht sich ein Gemeinschaftshaus und sorgt sich um die Schleuse

Hintergrundinformationen zum großen Wehr Sachsenhausen

Das Große Wehr Sachsenhausen (Baujahr 1892) verfügt aktuell über vier Wehrfelder von je 3,50 Meter Öffnungsweite. Die Wehrverschlüsse aus genieteten Rollschützen werden noch handmechanisch bedient. Die letzte Grundinstandsetzung des Wehres erfolgte im Jahr 1957. Nach 129 Betriebsjahren ist die alte Wehranlage abgängig und muss durch einen funktionsgleichen Neubau ersetzt werden. Dieser soll etwa 30 Meter stromab des vorhandenen Wehres errichtet werden.

Quelle: Robert Roeske

Die vorhandene Wehrbrücke zur Überführung der Chausseestraße ist auf den Wehrwangen gegründet und soll ebenfalls durch eine neue Brückenanlage ersetzt werden. Diese soll konstruktiv getrennt von der neuen Wehranlage errichtet werden. Der ursprüngliche Brückenüberbau musste bereits im Jahr 2000 abgebrochen und durch einen bis heute genutzten provisorischen Überbau ersetzt werden. Aufgrund eines Änderungsverlangens der Stadt Oranienburg erhält die neue Brückenanlage auf der Südseite einen kombinierten Geh- und Radweg sowie auf der Nordseite einen Radweg.

Chausseestraße muss voll gesperrt werden

Aus naturschutzfachlichen Gründen muss der Ersatzneubau lagegleich zu der vorhandenen Brücke und unter Vollsperrung für den Straßenverkehr errichtet werden. Für die Dauer der Bauzeit soll eine Behelfsbrücke für zu Fuß Gehende und Radfahrende errichtet werden. Für den Kraftfahrzeugverkehr muss, in zeitlicher Abstimmung mit den dann aktuellen anderen Straßenbauvorhaben in Oranienburg, eine vorübergehende Umleitung eingerichtet werden. Da der Ersatzneubau der Brücke erst nach der Inbetriebnahme der neuen Wehranlage erfolgen kann, gibt es noch keine konkreten Termine für die vorübergehende Umleitung des Straßenverkehrs.

In Umsetzung ihrer gesetzlichen Aufgaben nach § 34 Abs. 3 Wasserhaushaltsgesetz (WHG), stellt die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes daher nun auch die ökologische Durchgängigkeit an den beiden Wehren her. Dazu ist für das Große Wehr Sachsenhausen die Errichtung eines Umgehungsgerinnes als Raugerinne mit Beckenstruktur vorgesehen. Der Fischabstieg soll durch einen Bypass zwischen dem Wehr und der Fischaufstiegsanlage gewährleistet werden. Aus hydraulischen Gründen, und für die Errichtung einer Otterberme, muss auch das Gewässerbettprofil unter der Straßenbrücke erweitert werden. Im Bereich des Festen Wehres gestatten die örtlichen Randbedingungen den Ersatz des Wehres durch ein gewässerbreites Raugerinne mit Beckenstruktur.

Von MAZonline