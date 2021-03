Bauarbeiten: Verkehrsbehinderungen und Sperrungen auf der A10 am Mittwoch

Oberkrämer/Oranienburg

Verkehrsteilnehmer müssen sich am kommenden Mittwoch (24. März) auf Verkehrsbehinderungen und Sperrungen auf der A10 einstellen. Wie Havellandautobahn GmbH & Co.KG mitteilte, finden in der Zeit von 8 bis 15 Uhr Fahrbahnmarkierungsarbeiten zwischen der Anschlussstelle Mühlenbeck und dem Dreieck Pankow in Fahrtrichtung Pankow statt. Die Verkehrsteilnehmer werden gebeten, in diesem Bereich besonders vorsichtig zu fahren.

Ebenfalls am kommenden Mittwoch kommt es zu einer mehrstündigen Sperrung der Zufahrtsrampe des Kreuz Oranienburg von der B96 zur A10 in Richtung Hamburg. Dort finden Montagearbeiten an den Fahrzeugrückhaltesystemen statt. Die Havellandautobahn GmbH & Co.KG plant dafür den Zeitraum zwischen 8 und 12 Uhr ein.

Verkehrsteilnehmer mit dem Fahrtziel Hamburg werden gebeten. von Oranienburg kommend die A111 bis zur Anschlussstelle Hennigsdorf zu nutzen und dort zu wenden.

