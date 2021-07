Oranienburg - Bauarbeiten in Oranienburg: So geht es am Bahnhof und in der Saarlandstraße weiter

Die Bauarbeiten im Oranienburger Stadtgebiet machen auch während der Sommerferien keine Pause. Während sich die Baustelle rund um den Oranienburger Bahnhof langsam auf der Zielgeraden befindet, brauchen Verkehrsteilnehmer am Knotenpunkt Saarlandstraße/Lehnitzstraße bald viel Geduld.