Baumfällarbeiten an der Schleuse Friedenthal: Ein gefährlicher Job in der Luft

Sachsenhausen

Nahezu bewegungslos verharrt der rote Hubschrauber über den Bäumen an der Schleuse Friedenthal in der Luft, zahlreiche Schaulustige sehen dem ungewöhnlichen Treiben von nah und fern zu. Dann ruckt der Hubschrauber langsam nach oben an, an einem langen Seit unterhalb des Helikopters hängt ein Baum. Pilot Christof (35), angestellt bei der österreichischen Firma Heli-Tirol, bringt die Fracht zur Ablagestelle. Seit sieben Jahren arbeitet er als Hubschrauberpilot.

Keine Angst, aber Respekt

„Das ist kein Job wie jeder andere“, erzählt er. Und es mache einfach Spaß. Herumgekommen ist er in der Welt auch schon. „Wir haben Maschinen in Island, Griechenland, Italien und Schweiz im Einsatz“, berichtet der 35-Jährige. Auf Sardinien, in Chile und Kanada werden die Hubschrauber vor allem zur Brandbekämpfung genutzt. 48 Maschinen hat die Firma derzeit im Bestand, in Oranienburg war ein verhältnismäßig kleiner Hubschrauber im Einsatz, um die zuvor abgesägten und mit einer Schlinge gesicherten Bäume an ihren vorgesehenen Ablageplatz zu transportieren.

Anzeige

Die gefällten Bäume werden mittels Hubschrauber abtransportiert. Quelle: Robert Roeske

Etwa drei Stunden hatte der Flug von Salzburg nach Oranienburg am Sonntag gedauert, während der Arbeit muss Christof immer hoch konzentriert sein. „Die Wetterlage kann sich jederzeit ändern, und wir sind darauf angewiesen auf Sicht fliegen zu können“, erklärt der Hubschrauberpilot. Auch turbulenter Wind sei immer schwierig. Trotzdem sei sein Job ein absoluter Traumberuf, auch wenn er sich oftmals nur schwierig mit dem Privatleben vereinbaren lässt. Angst davor, dass mal etwas schief gehen könnte, hat er keine. „Aber Respekt“, sagt er, „den muss man immer haben.“ Baumtransporte habe er durchaus schon geflogen, erzählt der Österreicher. „Aber die Situation wie hier in Oranienburg, das ist schon sehr selten.“

Boden nicht mit schwerer Technik befahrbar

Bei den Baumfällungen handelte es sich um vorbereitende Arbeiten an der Schleuse Friedenthal, die wieder hergerichtet werden soll. „Der Boden ist mit schwerer Technik nicht befahrbar, er ist schwer zugänglich und sehr weich“, erläuterte Stadtsprecherin Eike-Christin Fehlauer auf MAZ-Anfrage. Hinzu komme, dass die Arbeiten möglichst erschütterungsfrei stattfinden sollten. „Schließlich kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich im Boden tatsächlich noch Kampfmittel befinden. Durch den Hubschraubereinsatz kommt es nur zu geringfügigen Vibrationen im Boden.“

Die Baumfällarbeiten sind vorbereitende Arbeiten für den Wiederaufbau der Schleuse. Quelle: Robert Roeske

Im nächsten Arbeitsschritt soll nun die Munitionssuche selbst stattfinden. „Die Kampfmittelsuche im Wasser, wo Taucher den Boden bis zu einer Tiefe von rund anderthalb Metern absuchen, läuft weiter und wird voraussichtlich im Frühjahr abgeschlossen sein. Erst im Anschluss kann auch noch tiefer sondiert werden.“

Kampfmittelsuche wird vom Bund finanziert

Die Kosten für die Kampfmittelsuche wird durch den Bund getragen, dafür sind 6,2 Millionen Euro vorgesehen. Jedes Jahr werde ein anteiliger Betrag aufgebraucht, welchen der Bund dann vollständig an die Stadt Oranienburg erstattet. „Begleitend werden von uns anliegende, städtische Grundstücke abgesucht, damit umfassende Baufreiheit besteht und eine spätere Beeinträchtigung für die Schleuse durch Kampfmittelbergungen so gering wie möglich gehalten wird“, erklärte Eike-Christin Fehlauer abschließend. Die Fertigstellung des Bauprojektes ist für 2023 geplant, wann der konkrete Spatenstich für die Baumaßnahmen erfolgen wird, steht noch nicht abschließend fest.

Von Stefanie Fechner