Oranienburg

Wie die Stadt Oranienburg am Donnerstag mitteilte, muss eine kleinere Restfläche auf der Pferdeinsel in diesem Jahr nach Kampfmitteln abgesucht werden. Um die Absuche durchführen zu können, müssen im Vorfeld einige Bäume gefällt werden. Diese Arbeiten erfolgen ab Donnerstag und Freitag (13. und 14. Februar), in der kommenden Woche finden noch abschließende Fräsarbeiten statt. Die Restfläche erstreckt sich in etwa von Höhe des Speichers bis zum alten Havelarm. Für die gefällten Bäume werden zu einem späteren Zeitpunkt Ersatzpflanzungen vorgenommen.

Von MAZonline