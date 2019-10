Baustelle in Teschendorf bedroht Existenzen

Teschendorf

Stoßstange an Stoßstange reihen sich die Fahrzeuge in Teschendorf im Löwenberger Land. Seit Beginn der Baustelle für die Querung des Radweges am südlichen Ortseingang ist der Stau vor allem an den Wochenenden und zu Stoßzeiten des Berufsverkehrs enorm. Am vergangenen Wochenende sorgte die Sperrung der A24 für zusätzlichen Verkehr und eine Passierdauer von teils bis zu zwei Stunden von Löwenberg bis Teschendorf. Die Autofahrer und Anwohner sind genervt. Weitaus größere Probleme als Zeitverlust und Lärm haben einige ortsansässige Unternehmen zu beklagen. Bei einigen geht es mittlerweile um die Existenz.

Alle Beteiligten brauchen gute Nerven

Kathrin Schilling ist Inhaberin des Blumenladens kurz hinter dem Teschendorfer Ortseingang. Für sie ist die Situation eine Katastrophe. „Wir büßen vor allem an den Wochenenden mehr als die Hälfte unseres Umsatzes ein“, erzählt sie. Vor allem das letzte Wochenende hat dem kleinen Laden zu schaffen gemacht. „Die Leute sind genervt, viele sind nach den langen Wartezeiten regelrecht aggressiv. Klar dass dann niemand mehr anhält“, bedauert die Inhaberin. Ware muss sie trotzdem bestellen, für die wenigen Kunden die noch anhalten. Vieles muss dann aber weggeschmissen werden. Anwohner berichten von Lärmbelästigungen durch den anhaltenden Stau, wer aus seiner Grundstückseinfahrt fahren will benötigt mitunter gute Nerven. Mittlerweile reichen die Einnahmen nicht mehr aus, um die laufenden Kosten zu decken – und das obwohl eigentlich noch Saison ist. Die Zeit, in der das finanzielle Polster für die schlechten Monate Januar und Februar wachsen soll. Das wird in diesem Jahr definitiv nicht gelingen, da auch die Kunden unter der Woche ausbleiben.

Isabell und RegineBaugatz vom Walter-Schwarzbach-Imbiss an der Teschendorfer Hauptstraße Quelle: Stefanie Fechner

Auch für Christa Dickfoß vom Imbiss Curry B96 neben dem Blumenladen ist die Situation mittlerweile sehr angespannt. „Ich muss auf gut 50 Prozent meiner Einnahmen verzichten“, erzählt die Chefin sichtlich verärgert. „Der kleine Gemüsestand gleich am Ortseingangsschild hat zu Beginn der Bauarbeiten gleich komplett geschlossen“, weiß Christa Dickfoß zu berichten. Auch sie selbst musste ihren Imbiss an der B96 schließen. „Am Sonnabend habe ich gegen Mittag zugemacht, da hatte ich neun Euro in der Kasse“, berichtet die Inhaberin. Dass die Autofahrer zunehmend genervt sind und einfach nach Hause wollen, empfindet auch sie so. „Da hält hier ja keiner mehr an“.Außerdem bahnt sich mittlerweile ein finanzielles Desaster an. „Das Polster für den Winter ist weg“, erzählt sie resigniert. Außerdem fragt sie sich, warum der Radweg am südlichen Ortseingang auf die andere Straßenseite geführt wird, obwohl er von Nassenheide kommend und ab dem nördlichen Teschendorfer Ortsausgang durchgehend auf der rechten Seite verläuft.

Straßenöffnung hängt vom Wetter ab

Der Landesbetrieb Straßenwesen verweist dabei auf die Gleichberechtigung aller Verkehrsteilnehmer, also auch der Fußgänger. So kann der Rad – und Fußweg auf beiden Seiten der B96 genutzt werden. Außerdem erhöht die Mittelinsel am Ortseingang die Sicherheit für die Fußgänger und Radfahrer.

Die Baustelle am Ortseingang Teschendorf verlangt Autofahrern und ortsansässigen Unternehmern viel ab. Quelle: ENRICO KUGLER

Den gleichen Tenor hört man auch am Walter-Schwarzbach-Imbiss am nördlichen Ende Teschendorfs. Wo es sonst „Bratwurscht“, Erbseneintopf und Gulaschsuppe gibt, herrscht im Moment eine etwas gedrückte Stimmung. Isabell und Regine Baugatz arbeiten dort von Mittwoch bis Sonntag. „Natürlich merken wir das auch extrem“, erklären die beiden Frauen. „Am Ende betrifft es aber alle drei Stände auf dem Gelände, auch den Fischimbiss und den Gemüsestand“, erklärt Isabell Baugatz. Auch für den Imbiss ist eine sinnvolle Kalkulation aktuell sehr schwierig. „Wir können uns ja nicht wirklich darauf einrichten“, sagen Mutter und Tochter.

Ein Ende ist für die gebeutelten Unternehmer und gestressten Autofahrer in Sicht. Wie Hans-Jürgen Otte vom Landesbetrieb Straßenwesen auf Nachfrage der MAZ mitteilte, sind nur noch kleinere Restarbeiten an der Straßenquerung vorzunehmen. Danach folgen die Markierungsarbeiten. „Diese sollen noch vor dem Wochenende beginnen, sofern es das Wetter es zulässt“, so Otte. Wenn die restlichen Arbeiten nach Plan ablaufen soll die B96 am Dienstag, 22. Oktober, wieder für den Verkehr freigegeben werden. Danach schließen sich die Restarbeiten für die Fertigstellung des Radweges an.

Die Baustelle an der B96 Auffahrt Oranienburg Nord in Richtung Berlin beschäftigt die Autofahrer noch bis Ende des Jahres. Quelle: ENRICO KUGLER

Die Sperrung der Auffahrt B96 Nord Richtung Berlin wird die Autofahrer noch länger beschäftigen. Dort ist nicht vor November mit einer Freigabe zu rechnen.

Von Stefanie Fechner